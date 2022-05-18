Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь на заявления американских и европейских дипломатов. По их словам, этим вопросом будет лично заниматься госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Цены на зерновые культуры резко выросли
В публикации отмечают, что это один из самых сложных вопросов, однако Соединенные Штаты тесно сотрудничают с союзниками, чтобы разработать маршруты вывоза критически важных запасов зерна из Украины. Дипломаты рассматривают широкий спектр вариантов безопасного экспорта пищевых продуктов – железной дорогой, морем и воздушными перевозками.
Известно, что экспорт зерна станет одним из главных вопросов во время министерской встречи в ООН по продовольственной безопасности, которая пройдет под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена в среду и четверг в Нью-Йорке.
Зерно используется как "инструмент в гибридной войне"
- CNN пишет, что на фоне опасений по поводу глобальной нехватки продуктов, растут и цены на пшеницу, зерно, кукурузу, соевые бобы и масло. Стремительное удорожание зафиксировали в последние недели.
- На встрече министров иностранных дел G7 в Германии и на заседании Совета по торговле и технологиям США – ЕС во Франции мировые лидеры поднимали вопросы экспорта зерна. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Россия расширила войну против Украины на другие государства, начав войну за зерно.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что ее страна, еще один крупный экспортер сельскохозяйственной продукции, готова отправить корабли в европейские порты, чтобы экспортировать украинское зерно тем, кто в нем нуждается.
- Министры иностранных дел также призвали Россию "немедленно прекратить атаки на инфраструктуру Украины", чтобы обеспечить экспорт сельскохозяйственной продукции.
- По данным Государственного департамента США, до войны Украина поставляла сельскохозяйственную продукцию более чем в 180 стран мира и больше всего в страны ЕС — почти 30%, была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым – пшеницы.
- Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций ежегодно закупает половину зерна в Украине и предупреждает о серьезных последствиях, если украинские порты не будут открыты в ближайшее время.
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