Про це мовиться у наказі Міністерства інфраструктури від 28 квітня. Причиною такого кроку названо повномасштабне вторгнення Росії.
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Окуповані порти Україна обслуговувати не може
В умовах тимчасової російської окупації Україна обслуговувати судна та пасажирів не може. Також українська сторона не може проводити вантажні та господарські види діяльності і гарантувати водному транспорту належний рівень безпеки. Не може Київ виконувати і своїх зобов'язань щодо охорони навколишнього середовища.
Росія продовжує вести воєнні дії в даних регіонах чим несе загрозу для людського життя і здоров'я,
– наголосили в Міністерстві інфраструктури.
Україна відновить роботу портів, коли вони будуть під контролем
Роботу морських портів в цих містах відновлять, коли вони перейдуть під український контроль.
У Чорному морі перебувають більше ніж 20 російських кораблів
Зазначимо, що раніше розвідка Міністерства оборони Британії повідомила, що лише в Чорному морі перебувають понад 20 російських кораблів. Тому флот держави-агресорки досі може завдавати ударів по українських містах своїми ракетами. І це попри те, що замінити потоплені "Саратов" та "Москву" Росія зараз не може.
Раніше Туреччина закрила Босфорську протоку для всіх військових кораблів, отож ввести нові в акваторію Росія не може. Проте у Москви є ще підводні човни, які вона теж використовує для запуску ракет.
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Останні новини з окупованих Бердянська, Херсона та Маріуполя:
- У Бердянську окупанти тероризують місцеве населення. Вони зупиняють для перевірки документів навіть пішоходів. Ба більше, окупанти оглядають людей, вишукуючи татуюванні.
- Росіяни призначили свою так звану "владу" у місті. При цьому заступником "мера" став колишній двірник.
- Тим часом на Херсонщині зник мобільний зв'язок та інтернет всіх українських операторів.
- Загарбники призначають свою "адміністрацію" в населених пунктах та вішають замість українських стягів триколори.
- З "Азовсталі" у Маріуполі вперше вдалось вивести 20 цивільних людей. Ситуація у місті – дуже важка. У будинки заселяють невідомих людей.
Дивіться у відео: перша евакуація цивільних з "Азовсталі"