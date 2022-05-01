Про це мовиться у наказі Міністерства інфраструктури від 28 квітня. Причиною такого кроку названо повномасштабне вторгнення Росії.

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Окуповані порти Україна обслуговувати не може

В умовах тимчасової російської окупації Україна обслуговувати судна та пасажирів не може. Також українська сторона не може проводити вантажні та господарські види діяльності і гарантувати водному транспорту належний рівень безпеки. Не може Київ виконувати і своїх зобов'язань щодо охорони навколишнього середовища.

Росія продовжує вести воєнні дії в даних регіонах чим несе загрозу для людського життя і здоров'я,

– наголосили в Міністерстві інфраструктури.

Україна відновить роботу портів, коли вони будуть під контролем

Роботу морських портів в цих містах відновлять, коли вони перейдуть під український контроль.

У Чорному морі перебувають більше ніж 20 російських кораблів

Зазначимо, що раніше розвідка Міністерства оборони Британії повідомила, що лише в Чорному морі перебувають понад 20 російських кораблів. Тому флот держави-агресорки досі може завдавати ударів по українських містах своїми ракетами. І це попри те, що замінити потоплені "Саратов" та "Москву" Росія зараз не може.

Раніше Туреччина закрила Босфорську протоку для всіх військових кораблів, отож ввести нові в акваторію Росія не може. Проте у Москви є ще підводні човни, які вона теж використовує для запуску ракет.

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