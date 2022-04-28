Британська розвідка встановила, що у Чорному морі базуються близько 20 суден військово-морських сил Росії. Серед них є і підводні човни.

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Через те, що Босфорська протока залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, Росія не може замінити свій втрачений крейсер "Москва".

Попри ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по цілях,

– заявила розвідка.

Головне про знищення крейсера "Москва"

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