Британская разведка установила, что на Черном море базируются около 20 судов военно-морских сил России. Среди них есть и подводные лодки.

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Поскольку Босфорский пролив остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, Россия не может заменить свой потерянный крейсер "Москва".

Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по целям.

– заявила разведка.

Главное об уничтожении крейсера "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" – это именно то судно, которому защитники острова Змеиный указали направление движения. Вечером 13 апреля появилось сообщение о том, что на нем случился пожар.

Вооруженные Силы Украины заявили, что выпустили по судну ракеты "Нептун" .

В то же время россияне в потоплении "Москвы" обвинили "плохую погоду".

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