Как отмечают в издании, из-под воды будут пытаться извлечь ракеты. Само судно, учитывая его размеры, поднять не получится.

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Из "Москвы" попытаются достать секретные документы

Да, Россия попытается извлечь из затонувшего крейсера "Москва" противокорабельные и зенитные ракеты, которыми он был оснащен. Также постараются спасти секретные документы и другое военное оборудование.

Заметим, что специальный спасательный корабль "Коммуна" был спущен на воду еще в 1912 году. Он считается одним из самых старых боевых кораблей, которыми до сих пор пользуется ВМФ России.

"Коммуна" сначала использовалась для того, чтобы доставать из-под воды затонувшие лодки. Позже она стала транспортным судном для небольших спасательных лодок.

Если ракеты и документы извлечь из-под воды еще удастся, то крейсер "Москва", точнее то, что от него осталось – нет. Напомним, что он достигает 187 метров в длину.

Что известно о затоплении крейсера "Москва"

Поздним вечером, 13 апреля, появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва". Именно это судно атаковало остров Змеиный.

Впоследствии в ВСУ подтвердили, что крейсер загорелся благодаря использованию украинской противокорабельной ракеты "Нептун".

Капитан ВМС Украины добавил, что теперь Черноморский флот остался без крейсеров.

Само судно стало самой дорогой техникой России, которую наши ВСУ уничтожали с начала полномасштабной войны.

Позже России пришлось признать, что крейсер "Москва" пошел под воду. Правда, обвинили они в этом плохие погодные условия.

Сам же российский военный корабль, посланный в известном всем направлении, стал звездой сети.

Впоследствии в сети показали, как горел и тонул крейсер "Москва".

Заметим, что само судно теперь принадлежит военно-морскому музею Украины.

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