Как отмечают в издании, из-под воды будут пытаться извлечь ракеты. Само судно, учитывая его размеры, поднять не получится.
Читайте также В сети показали точное место затопления крейсера "Москва"
Из "Москвы" попытаются достать секретные документы
Да, Россия попытается извлечь из затонувшего крейсера "Москва" противокорабельные и зенитные ракеты, которыми он был оснащен. Также постараются спасти секретные документы и другое военное оборудование.
Заметим, что специальный спасательный корабль "Коммуна" был спущен на воду еще в 1912 году. Он считается одним из самых старых боевых кораблей, которыми до сих пор пользуется ВМФ России.
"Коммуна" сначала использовалась для того, чтобы доставать из-под воды затонувшие лодки. Позже она стала транспортным судном для небольших спасательных лодок.
Если ракеты и документы извлечь из-под воды еще удастся, то крейсер "Москва", точнее то, что от него осталось – нет. Напомним, что он достигает 187 метров в длину.
Что известно о затоплении крейсера "Москва"
- Поздним вечером, 13 апреля, появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва". Именно это судно атаковало остров Змеиный.
- Впоследствии в ВСУ подтвердили, что крейсер загорелся благодаря использованию украинской противокорабельной ракеты "Нептун".
- Капитан ВМС Украины добавил, что теперь Черноморский флот остался без крейсеров.
- Само судно стало самой дорогой техникой России, которую наши ВСУ уничтожали с начала полномасштабной войны.
- Позже России пришлось признать, что крейсер "Москва" пошел под воду. Правда, обвинили они в этом плохие погодные условия.
- Сам же российский военный корабль, посланный в известном всем направлении, стал звездой сети.
- Впоследствии в сети показали, как горел и тонул крейсер "Москва".
- Заметим, что само судно теперь принадлежит военно-морскому музею Украины.
Достойны внимания – Новые безумные потери россиян по состоянию на 24 апреля: смотрите видео