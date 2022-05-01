Глава Офісу Президента також запевнив, що країна робить все для порятунку цих людей. Про це він написав ввечері 30 квітня – на 66 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Єрмак заявив, що Росії не вдасться зруйнувати наш дух

У День прикордонника Андрій Єрмак повідомив, що серед захисників Маріуполя – військовослужбовці Донецького прикордонного загону. Також посадовець пояснив, що Маріуполь – це місто героїв, адже 66 днів наші бійці обороняють його, попри ракетні обстріли, бомбардування та фейки росіян про його окупацію.

Сьогодні (мовиться про 30 квітня – 24 канал), у День прикордонника, вони записали відео з Маріуполя, заспівали гімн України та запевнили, що продовжують тримати місто. Росіяни можуть зруйнувати стіни, але не зламати дух наших людей, українських воїнів, які стоять до кінця за правду та країну,

– запевнив Єрмак.

Він також подякував нашим бійцям за їхню мужність, справжній український дух та силу волі.

"Україна робить і зробить все, щоб вас врятувати. Ми ніколи не здаємося, а тому переможемо. З професійним святом вас", – написав Єрмак.

Також він сказав, що вони – герої та гордість нації, адже Україна у їхньому серці, а вони – це і є країна.

Останні новини про ситуацію в Маріуполі

Маріуполь досі перебуває у облозі ворога. Там люди, які потребують води, їжі, тепла. Вони під постійними обстрілами ворога.

30 квітня з "Азовсталі" вперше вдалося вивезти цивільних людей. Зокрема 20 мирних мешканців Маріуполя рушили у Запоріжжя.

На жаль, у мерії Маріуполя повідомили, що впродовж 2 останніх місяців російська армія вбила вдвічі більше маріупольців, аніж нацисти за два роки окупації Маріуполя в період Другої світової війни.

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