Глава Офиса Президента также заверил, что страна делает все для спасения этих людей. Об этом он написал вечером 30 апреля – на 66-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Важно Защитники Мариуполя поздравили пограничников с профессиональным праздником: эмоциональное видео

Ермак заявил, что России не удастся разрушить наш дух

В День пограничника Андрей Ермак сообщил, что среди защитников Мариуполя – военнослужащие Донецкого пограничного отряда. Также чиновник пояснил, что Мариуполь – это город героев, ведь 66 дней наши бойцы обороняют его, несмотря на ракетные обстрелы, бомбардировки и фейки россиян о его оккупации.

Сегодня (речь идет о 30 апреля – 24 канал), в День пограничника, они записали видео из Мариуполя, спели гимн Украины и заверили, что продолжают держать город. Россияне могут разрушить стены, но не сломать дух наших людей, украинских воинов, стоящих до конца за правду и страну,

– заверил Ермак.

Он также поблагодарил наших бойцов за их мужество, настоящий украинский дух и силу воли.

"Украина делает и сделает все, чтобы вас спасти. Мы никогда не сдаемся, а потому победим. С профессиональным праздником вас", – написал Ермак.

Также он сказал, что они – герои и гордость нации, ведь Украина в их сердце, а они – это страна.

Последние новости о ситуации в Мариуполе

Мариуполь до сих пор находится в осаде врага. Там люди, нуждающиеся в воде, пище, тепле. Они находятся под постоянными обстрелами врага.

30 апреля из "Азовстали" впервые удалось увезти гражданских людей. В частности 20 мирных жителей Мариуполя отправились в Запорожье.

К сожалению, в мэрии Мариуполя сообщили, что в течение двух последних месяцев российская армия убила вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за два года оккупации Мариуполя в период Второй мировой войны.

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