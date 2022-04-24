Раніше загарбники зупиняли лише авто. Тепер вони ще й використовують цивільні вантажівки для переміщення речей військового призначення.

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Ба більше, росіяни використовують навіть вкрадену сільськогосподарську техніку для військових потреб.

Примусова мобілізація

На окупованих територіях Запоріжжя росіяни почали примусово мобілізувати не лише військових, а й медиків. ФСБ також мобілізує молодь та розшукує людей призовного віку.

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