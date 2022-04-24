Ранее захватчики останавливали только авто. Теперь они еще и используют гражданские грузовики для перемещения вещей военного назначения.

Читайте также Двирнык стал "заммэра" Бердянска: Россия создает картинку об изменении украинской власти

Более того, россияне используют даже украденную сельскохозяйственную технику для военных нужд.

Принудительная мобилизация

На оккупированных территориях Запорожья россияне начали принудительно мобилизовать не только военных, но и медиков. ФСБ также мобилизует молодежь и разыскивает людей призывного возраста.

Важно – Обломки ракет упали на жилые дома Запорожья: есть пострадавшая: