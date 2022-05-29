Як пояснили у розвідці Великої Британії, Росія хоче домогтися зниження суворості міжнародних санкцій.

Важливо Росія "начудила" в Чорному морі і змушує Україну розміновувати, – Братчук

Цинічні вимоги Росії

25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Однак заступник глави МЗС Росії не нагадав, що саме через дії Росії і виникла продовольча криза, від якої можуть постраждати мільйони людей.

Міністр також попросив Україну розмінувати територію навколо Одеського порту, щоб дозволити прохід кораблів. У розвідці Британії констатували, що у цьому контексті Росія використовує добре відомий принцип стратегії обміну повідомленнями. Тобто вона замінює факти, створюючи альтернативні наративи, щоб ускладнити розуміння аудиторії.

У цьому випадку Україна розгорнула лише морські міни через тривалу вірогідну загрозу десантних нападів Росії з Чорного моря,

– пояснили у розвідці Британії.

Однак саме в акваторії Чорного моря Росія "начудила", і тепер окупант вимагає від України розблоковувати та знищувати російські міни. Спроба Росії домогтися зниження суворості міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції завдають режиму.

Зверніть увагу! Росія – це не лише країна-терорист, вона також активно краде в України зерно. До прикладу, із Запорізької області окупанти вивезли вже приблизно 300 тисяч тонн зерна, а з Луганщини – понад 100 тисяч тонн. Про крадіжку продуктів, зерна та сільськогосподарської техніки повідомляли й мешканці Херсонської та Донецької областей. Триває пограбування Мелітопольського району.

Невдовзі зростуть ціни на основні товари

Наслідки російської агресії проти України вже відчули люди далеко за межами нашої країни. Якщо блокада Чорного моря продовжуватиметься, зростання цін не уникнути. Про це заявили британські розвідники. Вони нагадали, що від початку вторгнення Росії не було жодної значної діяльності торговельного судноплавства в Одесі.

Подальша морська блокада Росією ключових портів Чорного моря припинила роботу комерційного судноплавства у цьому районі.

Механізми сухопутного експорту України навряд чи замінять дефіцит судноплавства, викликаний російською блокадою. У результаті – значні обсяги українського зерна залишаються у сховищах і не можуть бути експортовані,

– мовиться у повідомленні.

Війна, яку розв'язала Росія, вже чинила непрямий тиск на світові ціни на зерно. Морська блокада країни-агресорки продовжує стримувати доступ комерційних суден до українських портів. Як наслідок – дефіцит пропозиції призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів.