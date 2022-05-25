Такими циничными заявлениями отметилось министерство иностранных дел страны-агрессора, которое цитируют российские СМИ.

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Логикой в заявлениях и действиях России даже не пахнет

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что страна-агрессор готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но Киев должен обеспечить разминирование портов. Он подчеркнул, что в целом Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами относительно решения проблем с продовольствием.

Однако заместитель главы МИД России Андрей Руденко не напомнил, что именно из-за действий России этот кризис и возник. Руденко также возмутило заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Москва использует вопросы продовольственной безопасности как оружие.

Мы уже неоднократно высказывались по этому поводу. Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в частности, связанного со снятием санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт и российские финансовые транзакции,

– добавил Руденко.

Добавим, что вероятно Москва требует снятия санкций, чтобы беспрепятственно продавать награбленное в Украине зерно. Это Руденко почему-то забыл уточнить.

Обратите внимание! Из Запорожской области оккупанты вывезли уже примерно 300 тысяч тонн зерна, а с Луганщины – более 100 тысяч тонн. О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали и жители Херсонской и Донецкой областей. Продолжается обворовывание Мелитопольского района. На днях в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов. Оккупантам активно помогают мелитопольские предатели.

Скоро возрастут цены на основные товары

В британской разведке рассказали, что последствия российской агрессии против Украины уже ощутили люди далеко за пределами нашей страны. Однако если блокада Черного моря будет продолжаться, роста цен не избежать. Разведчики напомнили, что с начала вторжения России не было никакой значимой деятельности торгового судоходства в Одессе.

Война, которую развязала Россия, уже оказывала непрямое давление на мировые цены на зерно. Морская блокада страны-агрессора продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к украинским портам. Как следствие – дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты.