Об этом заявили британские разведчики. Они напомнили, что с начала вторжения России не было никакой значимой деятельности торгового судоходства в Одессе.

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Последующая морская блокада России ключевых портов Черного моря прекратила работу коммерческого судоходства в этом районе.

Механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли заменят дефицит судоходства, вызванный российской блокадой. В результате значительные объемы украинского зерна остаются в хранилищах и не могут быть экспортированы,

– говорится в сообщении.

Война, которую развязала Россия, уже оказывала косвенное давление на мировые цены на зерно. Морская блокада страны-агрессорки продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к украинским портам. Как следствие – дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты.

Мир стремится к прекращению огня: какая позиция Украины

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что ООН выразила обеспокоенность вероятным голодом, который может возникнуть из-за блокады Россией Черного моря. По мнению ООН, следует прекратить огонь, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно.

Подоляк подчеркнул, что это можно сделать, но без прекращения огня . Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что украинцев не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск России. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", – подчеркнул советник главы ОП.

В Офисе Президента неоднократно отмечали, что украинские войска хотят отбросить оккупантов не только на территорию, с которой они начинали свою "спецоперацию", а дальше. И это для Украины теперь принципиальный вопрос.

Агрессия России может вызвать голод

Военное вторжение России в Украину привело не только к массовому потоку беженцев из страны, гибели наших граждан, разрушению крупных и маленьких населенных пунктов, но, по оценкам экспертов, может привести к глубочайшему продовольственному кризису в современной истории человечества.

Обратите внимание! Эксперты Киевской школы экономики подчеркнули, что в целом от поставок зерна из Украины зависят более 400 миллионов человек в мире.

Вооруженная агрессия заблокировав поставки жизненно важного продовольствия от украинских производителей в другие страны, превратила еще 40 миллионов человек в тех, кто страдает от голода в разных регионах мира.