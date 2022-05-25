Про це заявили британські розвідники. Вони нагадали, що від початку вторгнення Росії не було жодної значної діяльності торговельного судноплавства в Одесі.

Важливо Як за тиждень змінилися ціни на пальне: інфографіка

Подальша морська блокада Росії ключових портів Чорного моря припинила роботу комерційного судноплавства у цьому районі.

Механізми сухопутного експорту України навряд чи замінять дефіцит судноплавства, викликаний російською блокадою. У результаті значні обсяги українського зерна залишається у сховищах і не може бути експортоване,

– мовиться у повідомленні.

Війна, яку розв'язала Росія вже чинила непрямий тиск на світові ціни на зерно. Морська блокада країни-агресорки продовжує стримувати доступ комерційних суден до українських портів. Як наслідок – дефіцит пропозиції призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів.

Світ прагне припинення вогню: яка позиція України

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що ООН висловила занепокоєння ймовірним голодом, який може виникнути через блокаду Росією Чорного моря. На думку ООН, варто припинити вогонь, аби Україна мала змогу експортувати своє зерно.

Подоляк наголосив, що це можна зробити, але без припинення вогню. Радник глави Офісу Президента підкреслив, що українців не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

"Не пропонуйте нам припинення вогню – це неможливо без тотального виведення військ Росії. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші", – наголосив радник глави ОП.

В Офісі Президента неодноразово наголошували, що українські війська хочуть відкинути окупантів не лише на територію, з якої вони починали свою "спецоперацію", а далі. І це для України тепер принципове питання.

Агресія Росії може спричинити голод

Військове вторгнення Росії до України призвело не лише до масового потоку біженців з країни, гибелі наших громадян, руйнування великих і маленьких населених пунктів, але за оцінками експертів може призвести до найглибшої продовольчої кризи в сучасній історії людства.

Зверніть увагу! Експерти Київської школи економіки наголосили наголошують, що в цілому від поставок зерна з України залежать понад 400 мільйонів людей у світі.

Збройна агресія заблокувавши поставки життєво важливого продовольства від українських виробників в інші країни, перетворила ще 40 мільйонів людей на тих, хто потерпає від голоду в різних регіонах світу.