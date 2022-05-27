В Офисе Президента заявили, что без решения об эмбарго российской нефти 6 пакет санкций будет не нужен. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире марафона единых новостей, передает 24 канал.

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Украина ожидает единства Евросоюза

Игорь Жовква подчеркнул, что введение эмбарго на российскую нефть – это не вопрос к Украине, а смелости и настойчивости лидеров стран Европейского Союза. По словам чиновника, ЕС всегда рассказывает нашему государству о своем единстве, и очень хотелось бы, чтобы страны блока проявили это единство в вопросе шестого пакета санкций против России.

Действительно, вопрос эмбарго на нефть (российскую – ред. 24 канал) является ключевым в этом пакете. Без него этот пакет санкций не нужен, хотя и содержит ряд важных шагов,

– подчеркнул Жовква.

Заместитель Андрея Ермака пояснил, что речь идет также об отключении четырех российских банков от системы SWIFT, однако почему-то не говорится о "Газпромбанке" – в нем некоторые европейские компании пытаются открывать счета в рублях.

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Зеленский выступит на саммите ЕС

В Брюсселе 30 – 31 мая состоится внеочередной саммит стран Европейского Союза. На нем выступит и президент Украины Владимир Зеленский. Жовква рассказал, что лидер нашего государства среди прочего предоставит свои аргументы, почему нефтяное эмбарго нужно ввести немедленно, без исключений или переходных периодов.

По словам советника главы Офиса Президента, Венгрия сейчас пытается "протолкнуть" различные варианты, выгодные для нее, в частности, предлагает введение запрета импорта только танкерной российской нефти. При этом звучат тезисы, что для поставки энергоресурса по трубопроводу эмбарго применять нельзя.

Другой вариант – страна попытается выручить определенные средства от Брюсселя как компенсацию на какую-то внутреннюю модернизацию, якобы ее не нужно было делать заранее.

Будем смотреть за ходом дискуссий и надеемся, что единство Европейского Союза относительно шестого пакета, а дальше и седьмого будет проявлено,

– добавил Жовква.

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