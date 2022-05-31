Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, інформує 24 канал. Напередодні лідерка сусідньої держави прибула до Києва з офіційним візитом.

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Рішення впливає на глобальну продовольчу безпеку

Володимир Зеленський висловив вдячність Зузані Чапутовій та загалом Словаччині за готовність допомогти Україні з експортом необхідної продукції, в тому числі й аграрної. Глава держави наголосив, що таке рішення впливає на глобальну продовольчу безпеку з огляду на те, що Росія заблокувала українські порти.

Це вагома підтримка нашої економіки в умовах блокування Росією наших портів у Чорному морі та блокування Азовського узбережжя. Така наша співпраця є важливою для глобальної продовольчої безпеки,

– підкреслив Зеленський.

Росія заблокувала українські порти

Через повномасштабну війну, яку розпочала проти нас Росія, українські порти заблоковані. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що через такі дії окупантів наша держава не може експортувати близько 22 мільйонів тонн зерна.

Через це у світі виникла загроза глобальної продовольчої кризи, а деяким країнам навіть загрожує голод. Такими невтішними є прогнози ООН. Тим часом російські окупанти цинічно крадуть українське зерно і намагаються його продати.

Світ наляканий кризою, яка майже неминуча, тому розглядає безліч варіантів, які дозволяють Україні експортувати зерно. Навіть лунали заяви про те, щоб частково послабити санкції проти Білорусі та Росії, аби тільки українське зерно вирушило на глобальний ринок. Лідери Туреччини, Франції та Німеччини, наприклад, ведуть переговори з очільником Кремля, аби той дозволив вивезти українське зерно. Однак допомогти у цій ситуації може лише деблокада українських портів.

Днями видання El Pais повідомило, що у Брюсселі навіть почали розглядати варіант із залученням військових кораблів. Військові судна ЄС мають вирушити до Одеси та забезпечити охорону суднам, які будуть перевозити українське зерно. В Євросоюзі сподіваються, що росіянам вистачить глузду не нападати на їхні військові судна та не оголошувати війну усій Європі.

Брифінг Зеленського та Чапутової: дивіться відео