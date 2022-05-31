Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем твиттере. Пока он не обнародовал детали возможной предстоящей операции.

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Привлекли ООН и государств-партнеров

По словам Дмитрия Кулеба, Россия "играется" с миром в настоящие голодные игры. С одной стороны, она блокирует экспорт украинских пищевых продуктов, с другой – обвиняет в этом саму же Украину. В мире все прекрасно понимают и уже работают над возможной операцией по экспорту зерна.

Для этого планируется привлечь военно-морской флот партнеров и представителей ООН. В идеале они должны организовать безопасный коридор для перевозки зерна.

Россия играет с миром в голодные игры, блокируя одной рукой украинский экспорт продовольствия, а другой пытается переложить вину на Украину. Украина работает над международной операцией под руководством ООН с флотами партнеров, которые обеспечивают безопасный торговый путь без риска безопасности, - отметил Дмитрий Кулеба.

Россия блокирует украинские порты: это может перерасти в продовольственный кризис

С начала полномасштабного вторжения Россия блокирует порты Украины. Они еще и разместили несколько сотен морских мин в Черном море, представляющих опасность всему судоходству со стороны Украины.

Недавно в своем обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул , что на складах сейчас находится около 22 миллионов тонн зерна, которые должны были пойти на экспорт.

Это одна из причин, почему в мире может произойти глобальный продовольственный кризис . Как сообщила генеральный директор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер на своем выступлении в Совбезе ООН, запасов пшеницы в мире осталось всего на 10 недель. Около 400 миллионов человек со всего мира могут столкнуться с проблемами с едой.

Россияне еще и догадались воровать украинское зерно. Они грузят его на корабле и отправляют в Сирию. Недавно одно из российских судов прибыло в сирийский порт Латакия, где отгрузило 30 тысяч тонн зерна. Это уже второй рейс этого корабля в течение месяца.

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