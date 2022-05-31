Про візит словацької лідерки повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Зузана Чапутова та делегація з Братислави на власні очі побачили наслідки російської окупації Київщини.

Зауважте Словаччина заявила про готовність створити нові маршрути і хаби для експорту продукції з України

Реакція словацької президентки на побачене

Голова Київської ОВА зазначив, що у Бучі та Бородянці зараз працюють дві групи словацьких слідчих, які допомагають документувати злочини російських окупантів, які ті вчинили протягом першого місяця війни. Крім того, Словаччина надає підтримку Україні у гуманітарній та військовій сферах.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова наголосила, що розповідатиме про побачене усій Європі, а її країна продовжить допомагати Україні.

Мої очі та вуста будуть говорити про те, що я бачу, всій Європі. Ми будемо надавати як гуманітарну, так і військову допомогу й надалі. Також приймаємо і будемо приймати українських біженців. Ми захоплюємося Україною, її хоробрістю та безстрашністю,

– наголосила Чапутова.

Зузана Чапутова в Бучі та Бородянці / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Чапутова та словацька делегація відвідали Бучу і Бородянку: дивіться відео

Візит Чапутової до України: головне

Президентка Словаччини Зузана Чапутова прибула з офіційним візитом до Києва 31 травня. Лідерка сусідньої держави виступила перед нардепами у Верховній Раді. Під час свого виступу Чапутова наголосила, що Україна зараз бореться не лише за власну свободу, а й за свободу всієї Європи. Крім того, словацька президентка порівняла Путіна з Гітлером.

Після виступу в парламенті Чапутова зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави подякував колезі за потужну підтримку в оборонній та гуманітарній сферах та підтримку євроінтеграції нашої держави.

Під час спільного брифінгу з Зузаною Чапутовою Володимир Зеленський заявив, що Словаччина готова організувати нові маршрути та хаби для експорту української продукції. Глава держави підкреслив, що це суттєво вплине на глобальну продовольчу кризу, яка виникла через дії Росії в Чорному та Азовському морях.

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