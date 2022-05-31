Зеленський наголосив, що Словаччина – солідарна з українським народом. Країни об'єднують спільні цінності.
Зауважте Словацькі гаубиці, що б'ють на 40 кілометрів, вже передали Україні
Сьогодні зустрічаюся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Наші країни об'єднують спільні цінності. Дякую за потужну підтримку й солідарність з українським народом,
– заявив Зеленський.
Чапутова у соцмережі написала, що дуже рада зустрітися з Зеленським. Вона наголосила, що Словаччина – поруч з Україною.
Чапутова виступила у Раді
- Під час візиту до Києва Чапутова виступила у Верховній Раді. Президентка заявила, що Україна зараз героїчно захищає від Росії усю Європу. Словаччина дбатиме про українських жінок та дітей, які були вимушені залишити свої домівки.
- Чапутова наголосила, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС якомога скоріше. Також президентка пообіцяла, що її країна надасть Україні гаубиці Zuzana, й нагадала: Словаччина вже поставляє для потреб ЗСУ зенітно-ракетну систему С-300.
- Окрім того, під час виступу у Раді президентка Словаччини порівняла Путіна з Гітлером.
Зеленський звертався до політиків і народу Словаччини
- Зеленський 10 травня звернувся до політиків та народу Словаччини. Він подякував за рішучу допомогу, яку надає країна. Український лідер наголосив, що Словаччина усвідомлює: свобода без сили є тільки маренням. Президент додав, що іншим країнам було б добре повчитися у Словаччини. Зеленський розповів, як у 2021 році з Чапутовою підписав Декларацію про визнання європейської перспективи України. У 2022 році зміцнення стало лише сильнішим.
- Зеленський під час виступу наголосив: якщо Росію не зупинити вже зараз, російські військові повторять свої злочини на території кожної держави, до якої зможуть дотягнутися. Президент додав, що, зокрема, мовиться про Словаччину.
- Головними інструментами для перемоги України є зброя та санкції проти Росії.
Важливо – Зеленський зустрівся з Зузаною Чапутовою: дивіться відео