Зеленський наголосив, що Словаччина – солідарна з українським народом. Країни об'єднують спільні цінності.

Зауважте Словацькі гаубиці, що б'ють на 40 кілометрів, вже передали Україні

Сьогодні зустрічаюся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Наші країни об'єднують спільні цінності. Дякую за потужну підтримку й солідарність з українським народом,

– заявив Зеленський.

Чапутова у соцмережі написала, що дуже рада зустрітися з Зеленським. Вона наголосила, що Словаччина – поруч з Україною.

Чапутова виступила у Раді

Під час візиту до Києва Чапутова виступила у Верховній Раді. Президентка заявила, що Україна зараз героїчно захищає від Росії усю Європу. Словаччина дбатиме про українських жінок та дітей, які були вимушені залишити свої домівки.

Чапутова наголосила, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС якомога скоріше. Також президентка пообіцяла, що її країна надасть Україні гаубиці Zuzana, й нагадала: Словаччина вже поставляє для потреб ЗСУ зенітно-ракетну систему С-300.

Окрім того, під час виступу у Раді президентка Словаччини порівняла Путіна з Гітлером.

Зеленський звертався до політиків і народу Словаччини

Зеленський 10 травня звернувся до політиків та народу Словаччини. Він подякував за рішучу допомогу, яку надає країна. Український лідер наголосив, що Словаччина усвідомлює: свобода без сили є тільки маренням. Президент додав, що іншим країнам було б добре повчитися у Словаччини. Зеленський розповів, як у 2021 році з Чапутовою підписав Декларацію про визнання європейської перспективи України. У 2022 році зміцнення стало лише сильнішим.

Зеленський під час виступу наголосив: якщо Росію не зупинити вже зараз, російські військові повторять свої злочини на території кожної держави, до якої зможуть дотягнутися. Президент додав, що, зокрема, мовиться про Словаччину.

Головними інструментами для перемоги України є зброя та санкції проти Росії.

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