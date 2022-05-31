Зеленский подчеркнул, что Словакия солидарна с украинским народом. Страны объединяют общие ценности.
Заметьте Словацкие гаубицы, бьющие на 40 километров, уже передали Украине
Сегодня встречаюсь с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Наши страны объединяют общие ценности. Спасибо за мощную поддержку и солидарность с украинским народом,
– заявил Зеленский.
Чапутова в соцсети написала, что очень рада встретиться с Зеленским. Она подчеркнула, что Словакия – рядом с Украиной.
Чапутова выступила в Раде
- Во время визита в Киев Чапутова выступила в Верховной Раде. Президент заявила, что Украина сейчас героически защищает от России всю Европу. Словакия будет заботиться об украинских женщинах и детях, что были вынуждены покинуть свои дома.
- Чапутова подчеркнула, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС как можно скорее. Также президент пообещала, что ее страна предоставит Украине гаубицы Zuzana, и напомнила: Словакия уже поставляет для нужд ВСУ зенитно-ракетную систему С-300.
- Кроме того, во время выступления в Раде президент Словакии сравнила Путина с Гитлером.
Зеленский обращался к политикам и народу Словакии
- Зеленский 10 мая обратился к политикам и народу Словакии. Он поблагодарил за решительную помощь, которую оказывает страна. Украинский лидер подчеркнул, что Словакия отдает себе отчет: свобода без силы является только мечтой. Президент добавил, что другим странам было бы хорошо поучиться у Словакии. Зеленский рассказал, как в 2021 году с Чапутовой подписал Декларацию о признании европейской перспективы Украины. В 2022 году укрепление стало только сильнее.
- Зеленский во время выступления подчеркнул, что если Россию не остановить уже сейчас, российские военные повторят свои преступления на территории каждого государства, до которого смогут дотянуться. Президент добавил, что, в частности, говорится о Словакии.
- Главными инструментами для победы Украины являются оружие и санкции против России.
Важно – Зеленский встретился с Зузаной Чапутовой: смотрите видео