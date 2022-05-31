Зузана Чапутова лично выступила в зале Верховной рады Украины 31 мая. О главных тезисах ее речи рассказал депутат Алексей Гончаренко.

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По его словам, президент Словакии сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

О чем еще говорила президент Словакии в Раде:

Украина героически защищает Европу от России

Словакия позаботится о женщинах и детях из Украины, которые были вынуждены покинуть дома

Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС как можно скорее

Кроме того, Чапутова пообещала Украине гаубицы Zuzana , а также напомнила, что Словакия уже поставляет для ВСУ зенитно-ракетную систему С-300.

"Боритесь – поборете, Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава и воля святая!" – так президентка Словакии закончила свое выступление.

Ранее, 12 мая, Владимир Зеленский поговорил с президентом Словакии по телефону и поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь. Именно тогда он пригласил Чапутову посетить Украину . А 10 мая президент Украины выступил перед правительством и парламентом Словакии.

Зеленский также отмечал, что президент Словакии и президент Польши совершат визиты в европейские страны, которые "скептически" настроены по вступлению Украины в ЕС. Лидеры этих стран сделают все, чтобы убедить их в необходимости принятия Украины в европейскую семью.

К слову, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия . Он добавил, что наша страна должна победить в войне, начатой Россией.

Накануне президент Польши также посетил Украину , где заверил полную поддержку украинского народа в стремлении вступить в ЕС. Во время выступления в Верховной Раде Анджей Дуда рассказал, что Польша предоставила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов. Речь о танках, БТРах, ПВО и военной амуниции.

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