Украинский лидер поблагодарил президента Словакии за гуманитарную и оборонную помощь. Кроме того, Зеленский пригласил Чапутову посетить Украину.

Важно Вперше в історії України є можливість зафіксувати наші гарантії безпеки, – Зеленський

Обсудили прогресс Украины в получении статуса страны – кандидата на членство в ЕС. Поддержали ужесточение санкционной политики. Затронул вопрос импорта горючего из Словакии,

– заявил Зеленский.

Заявление Чапутовой и Дуды

Зузана Чапутова и Анджей Дуда в Братиславе заявили, что Словакия и Польша будут лоббировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Более того, они вместе планируют посетить лидеров европейских стран, которые пока не являются сторонниками статуса Украины как кандидатки в ЕС.

Чапутова заявила, что это не означает автоматическое полноправное членство. Политик подчеркнула, что чтобы это реализовать, необходимо выполнить все соответствующие критерии. Однако президент Словакии отметила: предоставление статуса кандидата – это естественный жест в сложной ситуации, в которой сейчас находится Украина.

Дуда подчеркнул, что Украина защищает от имперских действий и амбиций России всю Европу. Президент Польши отметил: украинскому народу очень важно чувствовать поддержку Запада.

Президент Польши сообщил, что Украина должна получить соответствующий статус как можно скорее.

Зеленский обратился к политикам Словакии

Украинский лидер 10 мая выступил перед политиками и народом Словакии. Зеленский поблагодарил страну за решительную поддержку. Кроме того, президент подчеркнул, что ценит солидарность Словакии с Украиной на уровне ЕС.

Зеленский подчеркнул, что эта солидарность была и до 24 февраля 2022 года. Президент вспомнил, как они с Чапутовой еще в 2021 году подписали Декларацию о признании европейской перспективы Украины. С начала полномасштабного вторжения России в Украину поддержка со стороны словацкой стороны только окрепла.

Президент отметил, что главными инструментами для борьбы с Россией являются оружие и санкции. Украинский лидер подчеркнул: если сейчас не остановить Россию, ее войска повторят свои бесчеловечные преступления на территории каждого государства, до которого только смогут дотянуться.

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