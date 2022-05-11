Об этом заявили президент Словакии Зузана Чапутова и ее польский коллега Анджей Дуда в Братиславе. Они планируют совместно посетить коллег в странах, которые скептически относятся к статусу Украины как кандидату в ЕС.

Важно Отказ будет означать, что Украину пытаются обмануть – Кулеба о статусе кандидата на вступление ЕС

"Естественный жест для Украины в сложной ситуации"

По словам главы Словакии, для будущего Европы и мира важно говорить о будущем статусе нашего государства.

Она отметила, что это еще не означает автоматическое полноправное членство. Ведь для этого должны быть выполнены все соответствующие критерии.

Но мы считаем предоставление статуса кандидата естественным жестом в сложной ситуации, в которой сейчас находится Украина,

– подчеркнула Чапутова.

Кстати, украинский президент Владимир Зеленский 10 мая обратился к политикам и народу Словакии. Он отметил, что ценит солидарность с нашим государством на уровне ЕС.

Украина защищает всю Европу

Польский лидер считает, что наше государство защищает всю Европу, а не только себя от имперских действий и амбиций России.

"Мы знаем, что сегодня украинскому обществу очень важно ощущать одобрение Запада", – сказал Дуда.

Поэтому руководители двух стран решили организовать специальную миссию для Украины среди коллег в государствах Евросоюза в Западной Европе – особенно там, где еще есть сомнения относительно нашего членства.

Дуда считает, что Украина должна получить соответствующий статус как можно скорее. Поэтому государства постараются заручиться поддержкой и других стран.

Напомним! Президент Украины предложил польскому коллеге выступить в Верховной Раде.

Евроатлантические устремления Украины: актуальные новости

Первую часть опросника о вступлении в Европейский Союз Украина заполнила еще в апреле.

Уже 9 мая во время разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен Зеленский продемонстрировал и вторую часть.

Как сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, наше государство надеется получить статус кандидата летом 2022 года.

Однако не все государства уверены в скорейшей евроинтеграции Украины. Австрийский министр считает, что наше членство невозможно в ближайшие 5 – 10 лет.

Не давать пустых обещаний призывали и в Германии. Глава МИД Анналена Бербок не знает, когда решение о вступлении Украины смогут принять.

Стоит посмотреть – почему Украину не хотят брать в ЕС: смотрите видео