В Австрии снова выступили против скорейшего вступления Украины в ЕС

Каролин Эдтштадлер отметила, что полный процесс присоединения Украины будет длительным. Ускоренной процедуры для Украины, по ее мнению, быть не может.

Внимание Вступление Украины в Евросоюз и НАТО: эксперт объяснила, когда и при каких условиях это произойдет

Присоединение Украины будет длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие 5-10 лет, поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага", – отметила министерша.

"Творческий подход" для ознакомления Украины с ценностями ЕС

Кстати, недавно министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг предложил Украине рассмотреть другие способы интеграции в ЕС, кроме членства.

Министр также хотел сказать, что, очевидно, придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями,

– сказала Эдтштадлер.

Но добавила, что, несмотря на то, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии.

Позиция Австрии по поводу войны в Украине

Австрия отказалась поставлять Украине оружие, но поддерживает страну гуманитарной помощью. Страна поставила 10 тысяч шлемов, бронежилетов и 100 тысяч литров топлива.

Также Австрия предоставила Красному Кресту и другим негосударственным организациям помощь на сумму 17,5 миллиона евро.

Правительство страны вносит 10 миллионов евро в программу помощи Украине от Всемирного банка.

Напомним, 28 февраля Украина подала заявку на членство в ЕС. Заявка вскоре была успешно принята и одобрена. Однако это не гарантирует нам скорейшего вступления в европейское содружество государств.

К теме Кандидат на вступление в ЕС: преимущества статуса, который предоставляют Украине

Темы – сроки вступления Украины в ЕС – Зеленский рассказал детали: смотрите видео