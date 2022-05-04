В Австрії знову виступили проти швидкого вступу України у ЄС
Каролін Едтштадлер зауважила, що повний процес приєднання України буде тривалим. Прискореної процедури для України, на її думку, бути не може.
Увага Вступ України до Євросоюзу та НАТО: експертка пояснила, коли та яких умов це станеться
Приєднання України буде тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі 5 – 10 років, оскільки деякі держави на Західних Балканах чекали на десятиліття для наступного кроку, – наголосила міністерка.
"Творчий підхід" для ознайомлення України із цінностями ЄС
До слова, нещодавно міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг запропонував Україні розглянути інші способи інтеграції в ЄС, окрім членства.
Міністр також хотів сказати цим, що, очевидно, доведеться проявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями,
– сказала Едтштадлер.
Та додала, що попри те, що Україна почула відмову від членства в ЄС, це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії.
Позиція Австрії щодо війни в Україні
- Австрія відмовилася постачати Україні зброю, однак підтримує країну гуманітарною допомогою. Країна поставила 10 тисяч шоломів, бронежилетів та 100 тисяч літрів палива.
- Також Австрія надала Червоному Хресту та іншим недержавним організаціям допомогу на суму 17,5 мільйонів євро.
- Уряд країни вносить 10 мільйонів євро у програму допомоги Україні від Світового банку.
Нагадаємо, 28-го лютого Україна подала заявку на членство в ЄС. Заявку невдовзі було успішно прийнято та схвалено. Однак це не гарантує нам швидкого вступу до європейської співдружності держав.
Варто знати Кандидат на вступ до ЄС: переваги статусу, який надають Україні
До теми – строки вступу України до ЄС – Зеленський розповів деталі: дивіться відео