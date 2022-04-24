Є держави, які проходили складніший шлях

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі.

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Він обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

"Інший шлях" для України

Ба більше, Шалленберг дозволив собі висловлювання про те, що Україні в принципі не варто ставати членом ЄС, навіть згодом. Він висловився за "інший шлях" для України, ніж повне членство.

Зокрема, за словами міністра, повинні бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС, доєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію.

Водночас він безперечно підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною.

Ми експортуємо наш західний спосіб життя,

– зазначив Шалленберг.

Що відомо про Олександра Шалленберга Він був главою МЗС в уряді проросійського канцлера Австрії Себастьяна Курца. Як відомо, друг Путіна змушений був покинути пост через корупційний скандал. На своє місце Курц зажадав призначити свого близького друга Шалленберга, який також відрізняється впевненою проросійською позицією.

Основне про вступ Україні до ЄС

Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Через напад Росії цей процес може відбутися за спеціальною процедурою.

Пришвидшений варіант вступу України до ЄС одразу підтримали президенти 8 країн, про що вони повідомили у спільному відкритому листі.

Європарламент на позачерговому засіданні розглянув подання України і рекомендував надати їй статус кандидата на вступ до ЄС. За це рішення проголосувала більшість зі 676 депутатів, присутніх у залі.

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