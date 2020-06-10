Україна та ЄС давно ведуть діалог про вступ нашої країни до союзу. Але ми знаходимось лише на першому етапі інтеграції. Що може дати Україні входження до Євросоюзу та які існують ризики такого кроку.

Одне з останніх опитувань показало, що більшість українців позитивно ставляться до перспективи інтеграції України в ЄС. Таку новину публікували на сайті 24 каналу.

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Що означає інтеграція України в ЄС

Це процес політичного, юридичного, економічного (а в деяких випадках — соціального та культурного) об’єднання України з європейськими державами, у тому числі й частково розташованих в Європі. Кінцева мета інтеграції – входження нашої держави до Європейського Союзу.

Якби референдум з питанням вступу України до ЄС відбувся у лютому 2020 року, то за проголосували б 66,5% опитаних, проти – 33,5%, порахували в КМІС.

Ставлення до питання помітно відрізняється залежно від регіону – на заході й у центральних областях прихильників вступу набагато більше, на півдні – порівно, а на сході України переважають противники Євроінтеграції.

Результати соцопитування / інфографіка КМІС

За останні роки кількість прихильників зросла. Це передусім наслідок агресії Російської Федерації – все більше українців розуміють, що з цією країною у нас не може бути нічого спільного й вибір Євроінтеграції стає безальтернативним.

Багато хто в Україні ставлять у приклад польський досвід, оскільки наші країни мають чимало спільного. Польща вступила в ЄС у 2004 році. Це стало поштовхом до економічного розвитку.

Україна починаючи з 2005 року також заявляла про своє бажання приєднатися до ЄС, але поки що ми знаходимось лише на першому етапі – підписали Угоду про асоціацію.

Вступ до ЄС відбувається в кілька етапів:

Підписання Угоди про асоціацію; Включення в офіційну програму розширення ЄС; Подача заявки на вступ; Отримання статусу кандидата в члени ЄС; Вступ до ЄС.

Процес займає кілька років й для того аби Україна стала членом ЄС, необхідно щоб всі країни, які вже входять туди, дали на це свою згоду.

Які плюси інтеграції України в ЄС

В Європейський Союз входять більшість розвинутих країн Європи, бути серед них це не тільки визнання й честь, а й реальні переваги. Перш за все ЄС надає всім своїм членам право користуватися усіма принципами та свободами, які дозволяють побудувати вільну й заможну державу. Бути в ЄС, означає "сидіти за одним столом" з представниками цивілізованого світу.

Економічний розвиток

ЄС – це відкриття ринків. Збільшення експорту, що дає нарощування виробництва, а отже і створює нові робочі місця, так і більший імпорт, що також має свою перевагу, адже росте конкуренція, а тому ціни знижуються, а якість товарів і послуг підвищується.

Якщо подивитись на польський досвід, то тільки після року в ЄС у Польщі був найвищий ріст ВВП, динамічне збільшення експорту, зміцнення довіри закордонних інвесторів, що супроводжувалось значним притоком інвестицій (за даними Нацбанку Польщі, інвестиції зросли приблизно на 50% і склали понад 6 мільярдів доларів США).

Освіта

Українські студенти й школярі матимуть можливість навчатися закордоном, а українська система освіти буде тягнутися до європейських стандартів. Наші діти зможуть навчатися у різних вишах Європи та отримати один диплом, що визнаватиметься у всьому світі. До того ж європейські студенти мають більшу стипендію.

Прапори України та ЄС / фото: Wikimedia

Захист прав споживачів та права людини

В ЄС суворо слідкують за тим, щоб інформація на упаковці продуктів відповідала дійсності й якості товарів. Й взагалі права людей набагато більше захищені ніж, до прикладу, в країнах Африки чи в Росії.

Захист від корупції

ЄС вимагає від країн-претендентів жорсткого переслідування корупції. Україна змушена більше докладати зусиль аби побороти цю біду, яка роз’їдає зсередини нашу державу. Вже створені нові антикорупційні органи, які можливо ще не працюють ідеально, але Україна рухається у правильному напрямку.

Робота в ЄС

Українці отримають можливість не тільки їздити на заробітки в ЄС, а й пропонувати себе як спеціалістів у всіх галузях на рівні з європейцями, отримувати досвід й передавати його українським підприємствам.

Візова лібералізація

Багато українців вже оцінили переваги безвізового режиму. Побачити світ стало більш доступним для нас.

Політичний вектор

І нарешті Україна раз й назавжди визначиться з тим, куди нам йти … на захід чи на схід.

Які мінуси інтеграції України в ЄС

Звісно є й негативні аспекти вступу в Євросоюз, але їх менше ніж переваг.

Висока конкуренція

Українська економіка не готова до конкуренції на всіх ринках Європи й з одного боку, це сприятиме розвитку, але багато хто змушений буде програти цю боротьбу. До того ж економічні зв’язки з Росією вже менші, але відмовитись від них відразу доволі важко.

Українець з прапором ЄС / фото: Wikimedia

Відтік робочої сили й мізків

Зараз стало легше поїхати на співбесіду в Європу. Ті фахівці, які можуть запропонувати свої послуги європейським компаніям, залишають Україну й віддають свій час й вміння для розвитку іншої держави.

Еміграція

Наші громадяни стали більше бачити життя в ЄС, порівнювати з Україною, багато, хто переїжджає назавжди з нашої країни.

Політичний націоналізм

Все таки варто пам’ятати, Європейський Союз це лише об’єднання незалежних держав, які перш за все дбають про безпеку й інтереси власної землі. Україна розраховувала на більшу підтримку європейських країн у питаннях анексії Криму й агресії зі сторони Росії.