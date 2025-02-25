В Україні триває мобілізація, і з березня очікуються певні зміни. Чоловіки від 18 до 60 років все ще підлягають мобілізації, але тепер юнакам віком 18 – 24 років пропонують альтернативу – службу за контрактом з особливими умовами.

Також цьогоріч додалася можливість пройти ВЛК за електронним направленням. Як працюють нові правила та послуги, що з відстрочками та виїздом за кордон у березні 2025 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Кого мобілізуватимуть в березні та хто може отримати відстрочку

В Україні, у зв'язку з воєнним станом, триває загальна мобілізація, яка охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років. Призову підлягають громадяни, придатні до військової служби за станом здоров'я та без законних підстав для відстрочки або звільнення.​

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Такі категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації:

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

одинокі батьки, які виховують дитину (дітей) віком до 18 років самостійно;

опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

громадяни, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії;

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота є критично важливою для функціонування держави;

працівники підприємств, установ та організацій, які виконують оборонні замовлення або надають послуги, необхідні для забезпечення Збройних Сил України.​

Варто зазначити, що рішення про надання відстрочки приймається територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на підставі поданих документів, що підтверджують право на відстрочку.

До якого терміну подовжили проходження ВЛК колишніми обмежено придатними​

Верховна Рада України продовжила термін проходження повторного військово-лікарського огляду (ВЛК) для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року. Відповідний законопроєкт №12457 був ухвалений 12 лютого 2025 року, отримавши підтримку 313 народних депутатів. ​

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 13 лютого 2025 року, офіційно затвердивши продовження терміну. ​

Згідно з новими положеннями, громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби (за винятком осіб з інвалідністю), зобов'язані пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Для цього вони повинні самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або скористатися електронним кабінетом призовника для отримання направлення на ВЛК. ​

Раніше кінцевий термін проходження повторного медичного огляду був встановлений на 4 лютого 2025 року.



Однак, за даними міністерства оборони, лише близько 25% обмежено придатних громадян встигли пройти ВЛК у встановлений строк, що зумовило необхідність продовження терміну. ​

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала громадян не зволікати з проходженням медичного огляду та не розраховувати на подальше продовження терміну. Вона також наголосила на важливості правильної організації процесу з боку міністерства оборони та Збройних сил України для забезпечення своєчасного обслуговування громадян. ​

Невиконання вимог щодо проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку та може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень . ​

. ​ Громадяни, які підпадають під дію цього закону, повинні невідкладно вжити заходів для проходження повторного медичного огляду у встановлений термін.

Як підписати контракт 18 – 24-річним у березні

​Міністерство оборони України запустило нову ініціативу під назвою "Контракт 18-24", спрямовану на залучення молоді віком від 18 до 24 років до лав Збройних Сил України на добровільній основі. Цей проєкт пропонує привабливі фінансові умови та соціальні гарантії для молодих українців, які готові присвятити один рік службі в армії.​

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Основні умови "Контракту 18-24":

Фінансова винагорода . Загальний пакет становить 1 мільйон гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу після підписання контракту, а решта – протягом служби. Щомісячне грошове забезпечення може досягати 120 тисяч гривень, залежно від виконуваних завдань. ​

. Загальний пакет становить 1 мільйон гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу після підписання контракту, а решта – протягом служби. Щомісячне грошове забезпечення може досягати 120 тисяч гривень, залежно від виконуваних завдань. ​ Соціальні гарантії . Іпотека під 0% після завершення контракту в рамках програми "єОселя".

. Іпотека під 0% після завершення контракту в рамках програми "єОселя". Безкоштовне навчання у закладах вищої освіти за державний кошт після закінчення служби.​

Медичне забезпечення, включно зі стоматологічними послугами та зубопротезуванням.

Компенсація оренди житла на період служби.​

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті.​

Право на виїзд за кордон після одного року служби.​

Звільнення від мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту. ​

Після завершення однорічного контракту доброволець самостійно вирішує, чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя. ​

Подати заявку на участь у проєкті можна через офіційний сайт 18-24.army.gov.ua або за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".



Після подання заявки передбачається консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах. ​

Ця ініціатива є частиною стратегії Міністерства оборони щодо модернізації та професіоналізації української армії, створення конкурентних умов служби та залучення мотивованих молодих фахівців до захисту країни.

Як отримати електронне направлення на ВЛК у березні

В Україні впроваджено електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) через мобільний застосунок "Резерв+". Це нововведення дозволяє військовозобов'язаним отримувати направлення без необхідності відвідувати ТЦК та СП.​

Як отримати електронне направлення:

завантажте застосунок "Резерв+" на свій смартфон. Авторизуйтеся за допомогою електронного підпису або BankID;

у розділі, присвяченому ВЛК, створіть запит на проходження комісії.;

після підтвердження запиту керівником ТЦК, ви отримаєте сповіщення з номером направлення, адресою медичного закладу та іншою необхідною інформацією.​

Електронне направлення дійсне протягом 30 днів з моменту отримання. Варто зазначити, що паперові направлення залишаються доступними для тих, хто не має можливості скористатися електронним сервісом.​



У разі, якщо ТЦК або ВЛК відмовляються приймати електронне направлення, Міністерство оборони закликає повідомляти про такі випадки для оперативного розв'язання проблеми.​

Хто з чоловіків може виїхати за кордон у березні

Під час дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років загалом заборонено виїзд за кордон. Однак існують винятки для певних категорій, які мають право перетинати державний кордон за наявності відповідних документів.​

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Категорії чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон:

чоловіки, визнані особами з інвалідністю I, II або III групи.​ Необхідні документи: посвідчення, що підтверджує статус інвалідності, або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.​ Необхідні документи: свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують спільне проживання або утримання дітей;

Чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.​ Необхідні документи: свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують відсутність матері (свідоцтво про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав тощо);

працівники органів державної влади, підприємств та організацій, залучених у забезпеченні обороноздатності країни.​ Необхідні документи: посвідчення про відстрочку від призову та документи про службове відрядження;

чоловіки, які навчаються за кордоном на денній формі навчання.​ Необхідні документи: студентський квиток або інший документ, що підтверджує навчання, та військово-обліковий документ з відповідною відміткою;

водії та залізничники, залучені в міжнародних перевезеннях;

чоловіки, які потребують медичної допомоги, недоступної в Україні.​ Необхідні документи: лист від Міністерства охорони здоров'я України та медична документація, що підтверджує необхідність лікування за кордоном.​

Важливо зазначити, що з 17 липня 2024 року під час перетину державного кордону всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ (паперовий або електронний) та пред'являти його на вимогу прикордонників. У разі відсутності такого документа виїзд за кордон буде заборонено.

Чи мобілізуватимуть чоловіків старших 50 років у березні

В Україні триває загальна мобілізація, яка охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років. Чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають призову на військову службу, проте їх зазвичай направляють до частин забезпечення, де вони виконують обов'язки водіїв, логістів або працюють у тилу.

Це пов'язано з тим, що фізичні навантаження на бойових позиціях можуть бути надмірними для осіб старшого віку. ​

Раніше з'являлася інформація про можливе обмеження мобілізації для чоловіків старше 50 років, зокрема, про необхідність окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу для їх призову. Однак ці зміни стосуються внутрішніх процедур і не скасовують мобілізацію цієї вікової категорії.

Деякі законодавчі ініціативи пропонують знизити верхню межу мобілізаційного віку з 60 до 55 років, аргументуючи це обмеженими фізичними можливостями осіб старшого віку для виконання бойових завдань. Проте ці пропозиції наразі не набули чинності, і мобілізація чоловіків до 60 років триває. ​

Таким чином, чоловіки віком від 55 до 60 років підлягають мобілізації в Україні, переважно для виконання завдань у частинах забезпечення та тилу.