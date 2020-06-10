Украина и ЕС давно ведут диалог о вступлении нашей страны в союз. Но мы находимся только на первом этапе интеграции. Что может дать Украине вхождение в Евросоюз и какие существуют риски такого шага.

Один из последних опросов показал, что большинство украинцев положительно относятся к перспективе интеграции Украины в ЕС. Такую новость публиковали на сайте 24 канала.

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Что значит интеграция Украины в ЕС

Это процесс политического, юридического, экономического (а в некоторых случаях – социального и культурного) объединения Украины с европейскими государствами, в том числе и частично расположенных в Европе. Конечная цель интеграции – вхождение нашего государства в Европейский Союз.

Если бы референдум по вопросам вступления Украины в ЕС состоялся в феврале 2020 года, то за проголосовали бы 66,5% опрошенных, против – 33,5%, посчитали в КМИС.

Отношение к вопросу заметно отличается в зависимости от региона – на западе и в центральных областях сторонников вступления гораздо больше, на юге – поровну, а на востоке Украины преобладают противники евроинтеграции.



Результаты соцопроса / инфографика КМИС

За последние годы количество сторонников возросло. Это прежде всего следствие агрессии Российской Федерации – все больше украинцев понимают, что с этой страной у нас не может быть ничего общего и выбор евроинтеграции становится безальтернативным.

Многие в Украине ставят в пример польский опыт, поскольку наши страны имеют много общего. Польша вступила в ЕС в 2004 году. Это стало толчком к экономическому развитию.

Украина начиная с 2005 года также заявляла о своем желании присоединиться к ЕС, но пока мы находимся лишь на первом этапе – подписали Соглашение об ассоциации.

Вступление в ЕС происходит в несколько этапов:

Подписание Соглашения об ассоциации; Включение в официальную программу расширения ЕС; Подача заявки на вступление; Получение статуса кандидата в члены ЕС; Вступление в ЕС.

Процесс занимает несколько лет и для того, чтобы Украина стала членом ЕС, необходимо, чтобы все страны, которые уже входят туда, дали на это свое согласие.

Какие плюсы интеграции Украины в ЕС

В Европейский Союз входит большинство развитых стран Европы, быть среди них это не только признание и честь, но и реальные преимущества. Прежде всего ЕС предоставляет всем своим членам право пользоваться всеми принципами и свободами, которые позволяют построить свободную и процветающую державу. Быть в ЕС, означает "сидеть за одним столом" с представителями цивилизованного мира.

Экономическое развитие

ЕС – это открытие рынков. Увеличение экспорта, что ведет к наращиванию производства, а следовательно и создает новые рабочие места, так и больший импорт, что также имеет свое преимущество, ведь растет конкуренция, а потому цены снижаются, а качество товаров и услуг повышается.

Если посмотреть на польский опыт, то только спустя год в ЕС в Польше был самый высокий рост ВВП, динамичное увеличение экспорта, укрепление доверия иностранных инвесторов, что сопровождолось значительным притоком инвестиций (по данным Нацбанка Польши, инвестиции выросли примерно на 50% и составили более 6 миллиардов долларов США).

Образование

Украинские студенты и школьники смогут учиться за границей, а украинская система образования будет тянуться к европейским стандартам. Наши дети смогут учиться в разных вузах Европы и получить один диплом, который будет признаваться во всем мире. К тому же европейские студенты имеют большую стипендию.



Флаги Украины и ЕС / фото: Wikimedia

Защита прав потребителей и права человека

В ЕС строго следят за тем, чтобы информация на упаковке продуктов соответствовала действительности и качеству товаров. И вообще права людей гораздо больше защищены чем, к примеру, в странах Африки или в России.

Защита от коррупции

ЕС требует от стран-претендентов жесткого преследования коррупции. Украина вынуждена больше прилагать усилий, чтобы побороть эту беду, которая разъедает изнутри наше государство. Созданы новые антикоррупционные органы, которые возможно еще не работают идеально, но Украина движется в правильном направлении.

Работа в ЕС

Украинцы получат возможность не только ездить на заработки в ЕС, но и предлагать себя как специалистов во всех областях наравне с европейцами, получать опыт и передавать его украинским предприятиям.

Визовая либерализация

Многие украинцы уже оценили преимущества безвизового режима. Увидеть мир стало более доступным для нас.

Политический вектор

И наконец Украина раз и навсегда определится с тем, куда нам идти ... на запад или на восток.

Какие минусы интеграции Украины в ЕС

Конечно, есть и негативные аспекты вступления в Евросоюз, но их меньше чем преимуществ.

Высокая конкуренция

Украинская экономика не готова к конкуренции на всех рынках Европы. И, с одной стороны, это будет способствовать развитию, но многие вынуждены будут проиграть эту борьбу. К тому же экономические связи с Россией уже меньшие, но отказаться от них сразу довольно трудно.



Украинец с флагом ЕС / фото: Wikimedia

Отток рабочей силы и мозгов

Сейчас стало легче поехать на собеседование в Европу. Те специалисты, которые могут предложить свои услуги европейским компаниям, покидают Украину и отдают свое время и умение на развитие другого государства.

Эмиграция

Наши граждане стали больше видеть жизнь в ЕС, сравнивать с Украиной, многие переезжают навсегда из нашей страны.

Политический национализм

Все же стоит помнить, что Европейский Союз это только объединение независимых государств, которые прежде всего заботятся о безопасности и интересах собственной земли. Украина рассчитывала на большую поддержку европейских стран в вопросах аннексии Крыма и агрессии со стороны России.