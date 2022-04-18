Єрмак додав, що українська сторона виконала обіцянку, яку президент Володимир Зеленський дав главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Опитувальник заповнили за тиждень.

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Андрій Єрмак про опитувальний від ЄС

Глава ОП повідомив, що першу частину опитувальника від ЄС, яка необхідна для оцінки здатності Україна отримати статус кандидата держави-члена Євросоюзу, не лише заповнили, але й передали Єврокомісії.

За його словами, далі триватиме робота із заповнення другої частини цього документа та очікувати на позитивну реакцію від Європейської комісії.

Єрмак про головне завдання

Очільник Офісу Президента підкреслив, що в Україні планують отримати статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу вже у червні 2022 року після засідання Європейської Ради.

Наступний крок – початок переговорів щодо вступу в ЄС. Андрій Єрмак вважає, що цей процес має пройти за прискореною процедурою. Він додав, що команда глави держави, Офісу Президента й Кабміну активно працюють над тим, аби реалізувати ці плани якомога швидше.

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