Про це розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що приємно здивований тим, що Урсула фон дер Ляєн раніше підтримувала вступ України до ЄС, а тепер передала опитувальник. Вона вже почала це процес (вступу до ЄС – 24 канал). Так само підтримку отримала Молдова та Грузія.

Я боюся, що вступ України в Євросоюз не станеться у найближчі роки. Досвід цих перемовин показує, що це довгий процес,

– відповів Умланд.

Але, за його словами, такі дії обнадіюють. "Сподіваюся, найближчим часом буде якийсь документ, де буде зафіксовано ця перспектива членства України в ЄС", – сказав він.

Аналітик додав, що цей процес не завжди закінчується успішно. Наприклад, Туреччина вже має перспективи на членство в ЄС 60 років, але досі не вступила. "Це, звісно, вина й самої Туреччини, яка почала цей процес і потім відійшла від правил ЄС", – сказав Умланд.

До слова, 8 квітня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила президенту України Володимиру Зеленському опитувальник. Він потрібен для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Наразі робота над опитувальником від ЄС вже майже завершена.

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