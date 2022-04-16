Відповідну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю українським ЗМІ. Президент також назвав потенційних гарантів безпеки України.

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Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання,
– наголосив президент.

Водночас низка держав вже "демонструють таку готовність". Мовиться про:

  • США;
  • Велику Британію;
  • Туреччину;
  • Італію;
  • Польщу;
  • загалом Євросоюз;
  • Францію;
  • Німеччину.

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