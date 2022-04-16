Відповідну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю українським ЗМІ. Президент також назвав потенційних гарантів безпеки України.
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Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання,
– наголосив президент.
Водночас низка держав вже "демонструють таку готовність". Мовиться про:
- США;
- Велику Британію;
- Туреччину;
- Італію;
- Польщу;
- загалом Євросоюз;
- Францію;
- Німеччину.
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