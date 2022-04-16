Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью украинским СМИ. Президент также назвал возможных гарантов безопасности Украины.

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Пока ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства,
– подчеркнул президент.

В то же время, ряд государств уже "демонстрируют такую ​​готовность". Речь идет о:

  • США;
  • Великобританию;
  • Турцию;
  • Италию;
  • Польшу;
  • вообще Евросоюз;
  • Францию;
  • Германию.

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