Ермак добавил, что украинская сторона выполнила обещание, которое президент Владимир Зеленский дал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Опросник заполнили через неделю.

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Андрей Ермак об опроснике от ЕС

Глава ОП сообщил, что первую часть опросника от ЕС, которая необходима для оценки способности Украины получить статус кандидата государства-члена Евросоюза, не только заполнили, но и передали Еврокомиссии.

По его словам, далее будет продолжаться работа по заполнению второй части этого документа и будут ожидать положительной реакции от Европейской комиссии.

Ермак о главной задаче

Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина планируется получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз уже в июне 2022 года после заседания Европейского Совета.

Следующий шаг – начало переговоров по вступлению в ЕС. Андрей Ермак считает, что этот процесс должен пройти по ускоренной процедуре. Он добавил, что команда главы государства, Офиса Президента и Кабмина активно работают над тем, чтобы реализовать эти планы как можно скорее.

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Єрмак додав, що українська сторона виконала обіцянку, яку президент Володимир Зеленський дав главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Опитувальник заповнили за тиждень.

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Андрій Єрмак про опитувальний від ЄС

Глава ОП повідомив, що першу частину опитувальника від ЄС, яка необхідна для оцінки здатності Україна отримати статус кандидата держави-члена Євросоюзу, не лише заповнили, але й передали Єврокомісії.

За його словами, далі триватиме робота із заповнення другої частини цього документа та очікувати на позитивну реакцію від Європейської комісії.

Єрмак про головне завдання

Очільник Офісу Президента підкреслив, що в Україні планують отримати статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу вже у червні 2022 року після засідання Європейської Ради.

Наступний крок – початок переговорів щодо вступу в ЄС. Андрій Єрмак вважає, що цей процес має пройти за прискореною процедурою. Він додав, що команда глави держави, Офісу Президента й Кабміну активно працюють над тим, аби реалізувати ці плани якомога швидше.

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