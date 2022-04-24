Есть государства, которые проходили более сложный путь

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в выступлении 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге.

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Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

"Другой путь" для Украины

Более того, Шалленберг позволил себе высказывания о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, даже позже. Он высказался за "другой путь" для Украины, нежели полное членство.

В частности, по словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.

В то же время, он бесспорно поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной.

Мы экспортируем наш западный образ жизни,

– отметил Шалленберг.

Что известно об Александре Шалленберге Он был главой МИДа в правительстве пророссийского канцлера Австрии Себастьяна Курца. Как известно, друг Путина вынужден был покинуть пост из-за коррупционного скандала. На свое место Курц потребовал назначить своего близкого друга Шалленберга, также отличающегося уверенной пророссийской позицией.

Основное о вступлении Украины в ЕС

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Из-за нападения России этот процесс может состояться по специальной процедуре.

Ускоренный вариант вступления Украины в ЕС сразу поддержали президенты 8 стран, о чем они сообщили в общем открытом письме.

Европарламент на внеочередном заседании рассмотрел заявку Украины и рекомендовал предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. За это решение проголосовало большинство из 676 депутатов, присутствовавших в зале.

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