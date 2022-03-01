Таким образом, статус кандидатства очень важен. Он даст официальное признание европейской перспективы Украины.

Кстати Представители ЕС вышли из зала, когда там начал выступать путинский приспешник Лавров

Решение было принято почти единогласно

Документ резолюции назывался "Российская агрессия против Украины". За него проголосовали депутаты Европарламента на внеочередном заседании. Его созвали 1 марта из-за российской агрессии против Украины.

Всего проголосовали 676 человек:

"За" – 637;

"Против" – 13;

Воздержались – 26.

Следует отметить, что большинство присутствующих евродепутатов были на заседании в футболках с украинскими флагами. Также на столах в зале было много маленьких желто-голубых флажков.

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