28 лютого 2022 року політичне керівництво України – президент, прем’єр та спікер – підписало заявку на членство у Європейському Союзі європейської держави Україна. Вже 1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Важливо Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європарламент закликає до надання членства Україні

Стимулювала розвиток подій повномасштабна агресія Росії проти України.

У своєму відеозверненні до Європейського парламенту президент України Володимир Зеленський наголосив:

З нами Європейський союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ – темряву".

Він заявив, що радий об’єднати всі європейські країни навколо України, але не думав, що це буде такою ціною.

"Це трагедія для мене, для кожного українця і нашої держави. Дуже висока ціна: дві революції, одна війна і п’ять днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми віддаємо сьогодні за свободу, за цінності, просто за бажання бути рівними, такими, як ви, ми віддаємо наших найкращих людей, найсильніших українців. Але ми точно переможемо", – сказав президент.

Під час сесії 1 березня у Європарламенті закликали ЄС працювати над тим, щоб якнайшвидше надати Україні статус кандидата на вступ у Євросоюз. Там вже проголосували за відповідну резолюцію.

Документ резолюції називався "Російська агресія проти України". За нього проголосували депутати Європарламенту на позачерговому засіданні. Його скликали 1 березня через російську агресію проти України.

Загалом проголосували 676 осіб:

"За" – 637;

"Проти" – 13;

Утрималися – 26.

Що дає Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Рішення про надання Україні статусу кандидата не матиме прямих юридичних наслідків. Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС. Однак вона зафіксує політичну волю, це також дуже важливо.

Очікується, що юридичний процес вступу також запуститься вже до кінця березня. Однак отримання цього статусу, а тим більше рішення про вступ не буде ухвалюватись надто швидко. 24-25 березня в Брюсселі відбудеться саміт ЄС.

Сказати про процедуру отримання поки що важко – змін до законодавства ЄС я не бачила. Але це може бути надання статусу кандидата, але потім згода всіх 27 країн-членів буде потрібна. Рішення приймається Європейською Радою, приймається одноголосно всіма державами-членами ЄС,

– пояснила 24 каналу професор міжнародного права Ксенія Смирнова.

Значною мірою це рішення – про економіку, фінансову підтримку та доступ України до структурних фондів ЄС для держав-кандидатів. І лише частково – про політичні складові процесу.

Далі це дасть нам нові фінансові механізми та інструменти, додаткові проєкти, які розповсюджується на країни-члени та політичний поштовх до розвитку у певному напрямку. Питання вступу чітку не врегульовано в ЄС. Не прописані конкретні часові рамки та що має бути виконано. Кожний етап розширення різний,

– каже Смирнова.

За її словами, у випадку України, аналогів якому не було давно, мають бути розроблені механізми "ad hoс".

"Якісь нові процедури дійсно можуть бути розроблені і все може відбутись у діже короткий термін. Якщо для цього буде політичне рішення. Мені здається, з Україною пов’язано багато новшеств у ЄС. По-перше, сама угода про асоціацію нова у практиці ЄС. Наповнення її економічної частини про поглиблене та всеосяжне партнерство також є незвичним – вона дає поштовх для відкриття ринків за умови гармонізації законодавства. Недарма Британія, коли виходила з ЄС, розглядала українську угоду я модель подальших стосунків", – сказала вона.

За її словами, домашнє завдання Україна вже виконує на високому рівні. Тепер ми даємо ЄС шанс відповісти.