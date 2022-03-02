28 февраля 2022 года политическое руководство Украины – президент, премьер и спикер – подписало заявку на членство в Европейском Союзе европейского государства Украины. Уже 1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Важно Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европарламент призывает предоставить членство Украине

Стимулировала развитие событий полномасштабная агрессия России против Украины.

В своем видеообращении к Европейскому парламенту президент Украины Владимир Зеленский отметил:

С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму.

Он заявил, что рад объединить все европейские страны вокруг Украины, но не полагал, что это будет такой ценой.

"Это трагедия для меня, для каждого украинца и нашего государства. Очень высокая цена: две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения Российской Федерации. Мы отдаем сегодня за свободу, за ценности, просто при желании быть равными, такими, как вы, мы отдаем наших лучших людей, сильнейших украинцев. Но мы точно победим", – сказал президент.

Во время сессии 1 марта в Европарламенте призвали ЕС работать над тем, чтобы скорей предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Там уже проголосовали за ответную резолюцию.

Документ резолюции назывался "Русская агрессия против Украины". За него проголосовали депутаты Европарламента на внеочередном заседании. Его созвали 1 марта из-за российской агрессии против Украины.

Всего проголосовали 676 человек:

"За" – 637;

"Против" – 13;

Воздержались – 26.

Что дает Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата не будет иметь прямых юридических последствий. Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС, эти решения полностью находятся в компетенции государств-членов ЕС. Однако он зафиксирует политическую волю, это тоже очень важно.

Ожидается, что юридический процесс вступления также запустится уже к концу марта. Однако получение этого статуса, а тем более решение о вступлении не будет приниматься слишком быстро. 24-25 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС.

Сказать о процедуре получения пока сложно – изменений в законодательство ЕС я не видела. Но это может быть предоставление статуса кандидата, но потом согласие всех 27 стран-членов потребуется. Решение принимается Европейским Советом, принимается единогласно всеми государствами-членами ЕС,

– объяснила 24 канала профессор международного права Ксения Смирнова.

В значительной степени это решение – об экономике, финансовой поддержке и доступе Украины к структурным фондам ЕС для государств-кандидатов. И частично – о политических составляющих процесса.

Далее это даст нам новые финансовые механизмы и инструменты, дополнительные проекты, распространяемые на страны-члены и политический толчок к развитию в определенном направлении. Вопрос вступления четкий не урегулирован в ЕС. Не прописаны конкретные временные рамки и что должно быть выполнено. Каждый этап расширения разный,

– говорит Смирнова.

По ее словам, в случае Украины, аналогов которой не было давно, должны быть разработаны механизмы "ad hoс".

"Какие-то новые процедуры действительно могут быть разработаны и все может произойти в короткий срок. Если для этого будет политическое решение. Мне кажется, с Украиной связано много новшеств в ЕС. Во-первых, само соглашение об ассоциации ново в практике ЕС. Наполнение ее экономической части об углубленном и всеобъемлющем партнерстве также необычно – она ​​дает толчок для открытия рынков при условии гармонизации законодательства. Недаром Британия, когда выходила из ЕС, рассматривала украинское соглашение как модель дальнейших отношений", – сказала она.

По ее словам, домашнее задание Украина уже выполняет на высоком уровне. Теперь мы даем ЕС шанс ответить.