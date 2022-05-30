Министр обороны Словакии Ярослав Най подтвердил, что оружие уже передано Украине. Дельность словацких гаубиц – 41 километр.
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Что известно о гаубицах Zuzana 2
Самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 были заказаны словацким правительством еще в 2018 году и были приняты на вооружение через 3 года.
Zuzana 2 является модернизацией гаубиц Zuzana. Последние в свою очередь являются модернизацией чехословацкой САУ DANA vz. 77.
Модернизированная версия самоходной артиллерийской установки имеет более длинный ствол – 52 миллиметра, что позволило увеличить дальность поражения до 41 километра. Предыдущая версия имела 45 миллиметров. Также гаубица оборудована новой бронированной кабиной.
Башня гаубицы имеет полный поворот на 360 градусов. К примеру, в предыдущей версии САУ поворот только на 60 градусов.
Количество членов экипажа – 3 человека.Zuzana 2 имеет режимы автозарядки и многократного одновременного удара.
Украина успешно опробовала французские гаубицы
Накануне в Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что украинские военные в зоне ООС успешно освоили французские самоходные артиллерийские установки на шасси CAESAR. Кроме того, уже удалось опробовать оружие непосредственно на оккупантах.
3 боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли удар по позициям кафиров из французских гаубиц.
Как результат, наши воины уничтожили 5 единиц вражеской техники на расстоянии более 22 километров. Речь идет о:
- 2 танка;
- 2 боевые машины десанта;
- грузовик с боекомплектом россиян.
Работа украинских военных удивляет коллег из НАТО
Кроме французских успешные испытания в Украине прошли и американские гаубицы М777. Артиллерийская система уже активно используется в боях на Востоке нашего государства. В настоящее время артиллеристы в зоне ООС уничтожают вражеские цели и оказывают мощную огневую поддержку механизированным и мотопехотным украинским подразделениям.
Украинские артиллеристы настолько быстро освоили американские гаубицы, что даже удивились коллеги из НАТО.