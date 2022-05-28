Самоходную артиллерийскую установку эффективно освоили 3 боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Именно они нанесли удар по позициям кафиров.

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Уже есть первые "трофеи"

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что украинские военные с помощью самоходной артиллерийской установки нанесли удар по позициям врага снарядами калибра 155 миллиметров.

Благодаря этому удалось восполнить потери россиян еще двумя танками, двумя боевыми машинами десанта и грузовиком с боекомплектом кафиров.

Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, 50 сек – "До боя", дальность – 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли,

– рассказывают о работе военных в Генштабе.

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Потери россиян на войне

По состоянию на 28 мая российские кафиры потеряли около 30 000 человек из личного состава. В Генштабе подчеркивают, что эта цифра ориентировочная, поскольку активные боевые действия усложняют подсчет.

Только за минувшие сутки российские кафиры потеряли:

около 250 человек по личному составу;

8 танков;

12 боевых бронированных машин;

5 артиллерийских систем;

2 реактивные системы залпового огня;

1 самолет;

4 вертолета;

1 крылатую ракету.

В общем, количество сожженной вражеской техники считают сотнями и тысячами. Полную статистику потерь врага по состоянию на 94-й день войны читайте здесь .

Какая ситуация на фронте

На Лиманском направлении вражеская армия изгоняет минометы и реактивные системы залпового огня. Огнем накрывают населенные пункты Озерное и Диброво. Кафиры прилагают усилия, чтобы закрепиться в Лимане. Также россияне вели штурмовые действия в Северодонецке и пытались идти в наступление, но наши бойцы отбили атаки врага.

На Донецком направлении кафиры также пытаются активно идти в наступление.

На Юге россияне не проводят активных наступательных действий, однако в Запорожье продолжают обстрел гражданской инфраструктуры, а на Южнобужском направлении все силы сосредотачивают на удержании занятых позиций.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 28 мая в строительстве Генштаба: смотрите видео