Самохідну артилерійську установку ефективно освоїли 3 бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Саме вони завдали удару по позиціях окупантів.

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Уже є перші "трофеї"

У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що українські військові за допомогою самохідної артилерійської установки завдали удару по позиціях ворога снарядами калібру 155 міліметрів.

Завдяки цьому вдалося поповнити втрати росіян ще двома танками, двома бойовими машинами десанту та вантажівкою з боєкомплектом окупантів.

Все швидко і чітко. Прибули на позицію, 50 сек – "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли,

– розповідають про роботу військових у Генштабі.

Військові в зоні ООС освоїли французьку САУ / Фото Генштабу ЗСУ

Втрати росіян на війні

Станом на 28 травня російські окупанти втратили близько 30 000 осіб з особового складу. У Генштабі наголошують, що ця цифра орієнтовна, оскільки активні бойові дії ускладнюють підрахунок.

Лише за минулу добу російські окупанти втратили:

близько 250 осіб з особового складу;

8 танків;

12 бойових броньованих машин;

5 артилерійських систем;

2 реактивні системи залпового вогню;

1 літак;

4 гелікоптери;

1 крилату ракету.

Загалом кількість спаленої ворожої техніки рахують сотнями та тисячами. Повну статистику втрат ворога станом на 94-ий день війни читайте тут.

Яка ситуація на фронті

На Лиманському напрямку ворожа армія гатить з мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вогнем накривають населені пункти Озерне та Діброва. Окупанти докладають зусиль, щоб закріпитися у Лимані. Також росіяни вели штурмові дії Сєвєродонецьку і намагалися іти у наступ, але наші бійці відбили атаки ворога.

На Донецькому напрямку окупанти також намагаються активно іти у наступ.

На Півдні росіяни не проводять активних наступальних дій, однак на Запоріжжі продовжують обстріл цивільної інфраструктури, а на Південнобузькому напрямку всі сили зосереджують на утриманні зайнятих позицій.

Більше про ситуацію на фронті станом на 28 травня у зведенні Генштабу: дивіться відео