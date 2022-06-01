О визите словацкого лидера сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. Зузана Чапутова и делегация из Братиславы своими глазами увидели последствия российской оккупации Киевщины.

Словакия заявила о готовности создать новые маршруты и хабы для экспорта продукции из Украины

Реакция словацкой президентки на увиденное

Глава Киевской ОВА отметил, что в Ирпени и Бородянке сейчас работают две группы словацких следователей, которые помогают документировать преступления российских оккупантов, совершённые в течение первого месяца войны. Кроме того, Словакия оказывает поддержку Украине в гуманитарной и военной сферах.

Президент Словакии Зузана Чапутова подчеркнула, что будет рассказывать об увиденном всей Европе, а ее страна продолжит помогать Украине.

Мои глаза и уста будут говорить о том, что я вижу всей Европе. Мы будем оказывать как гуманитарную, так и военную помощь в дальнейшем. Также принимаем и будем принимать украинских беженцев. Мы восхищаемся Украиной, ее храбростью и бесстрашием,

– подчеркнула Чапутова.

Зузана Чапутова в Ирпени и Бородянке / Фото с телеграмму Алексея Кулебы

Чапутова и словацкая делегация посетили Ирпень и Бородянку: смотрите видео

Визит Чапутовой в Украину: главное

Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с официальным визитом в Киев 31 мая. Лидер соседнего государства выступила перед нардепами в Верховной Раде . Во время своего выступления Чапутова подчеркнула, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Кроме того, словацкая президент сравнила Путина с Гитлером.

После выступления в парламенте Чапутова встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским . Глава государства поблагодарил коллегу за мощную поддержку в оборонной и гуманитарной сферах и поддержку евроинтеграции нашего государства.

Во время совместного брифинга с Зузаной Чапутовой Владимир Зеленский заявил, что Словакия готова организовать новые маршруты и хабы по экспорту украинской продукции . Глава государства подчеркнул, что это существенно повлияет на глобальный продовольственный кризис, который возник из-за действий России в Черном и Азовском морях.

Интересно – общий брифинг Зеленского и Чапутовой: смотрите видео