Про цю заяву стало відомо 5 червня. Слова Негаммера також стосувалися й Молдови, яка прямує за тим же політичним курсом, що ми.

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Негаммер хоче створювати "європейський підготовчий простір"

Канцлер зазначив, що Україна зараз бореться за своє політичне і територіальне виживання. Мовляв, на цій фазі швидке повне приєднання до ЄС "все одно не може бути гострим питанням". Він теж зазначив, що Австрія йшла подібним шляхом протягом кількох десятиліть і країни все починалося лише з європейських угод про вільну торгівлю.

Ми повинні створити європейський підготовчий простір, який дасть змогу крок за кроком зміцнювати співпрацю з ЄС та краще адаптуватися до європейських стандартів,

– сказав Негаммер.

Політик також заявив, що підтримує ідею президента Франції Еммануеля Макрона про створення нового типу політичної європейської спільноти країн. Мовиться про об'єднання держав, які прагнуть приєднатися до блоку або бажають тісніших зв'язків і прихильності до цінностей ЄС.

Коли Макрон озвучив цю ідею

Вперше Макрон про це заговорив 19 травня й сказав, що таке "об'єднання" не буде альтернативою ЄС. Очільник Франції навіть запропонував у Європейському парламенті проєкт свого "Європейського політичного співтовариства".

Натомість наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 30 травня зауважив, що Україні вже набридли "особливі рішення". Він акцентував, нам потрібні не окремі моделі для своєї інтеграції до Європейського Союзу, а повноправне членство. Адже за прагнення бути частиною Європи вже загинули тисячі українців.

Нещодавно канцлер Австрії дзвонив Путіну

27 травня Карл Негаммер розповів, що мав "напружену" розмову з кремлівським диктатором. Мовляв, передусім спілкувалися Україну. За словами канцлера, Володимир Путін дав тоді "позитивні сигнали" щодо обміну полоненими й розблокування портів.

Однак також політик одразу сказав і про інший важливий мотив його дзвінка. У той день диктатор "повністю гарантував" постачання російського газу Австрії.

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