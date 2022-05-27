Як сказав сам Нехаммер, Австрія буде політично підтримувати обмін військовополоненими у будь-який час і з усіма його можливостями, передає 24 канал.

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Як минули переговори з Путіним

Під час переговорів політики говорили про можливість обміну полоненими та створення безпечних коридорів для експорту через морські порти України.

Путін пообіцяв, що Міжнародний Червоний Хрест матиме доступ до військовополонених,

– сказав Нехаммер.

Також він додав, що на гуманітарному рівні Австрія робить все, щоб пом'якшити жахливі наслідки війни Росії проти України. Тому країна готова піклуватися про тяжко поранених мирних жителів, жінок і дітей та надавати їм медичну допомогу.

Австрія прагне знайти розв'язання питання експорту українського врожаю до того, як у багатьох частинах світу настане голод. За словами Нехаммера, Путін під час спільної телефонної розмови знов цинічно заявив, що повинні бути безпечні коридори для експорту через морські порти.

Заяви Росії вражають цинізмом

Раніше заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що країна-агресорка готова надати гуманітарні коридори для вивезення морем українського зерна, але Київ має забезпечити розмінування портів. Однак заступник глави МЗС Росії не нагадав, що саме Росія і замінувала море і спричинила продовольчу кризу.

Натомість Руденко також обурився заявою очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Москва використовує питання продовольчої безпеки як зброю.

Ми вже неодноразово висловлювалися щодо цього. Розв'язання продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, зокрема пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та російські фінансові транзакції,

– додав Руденко.

Додамо, що, ймовірно, Москва вимагає зняття санкцій, щоб безперешкодно продавати награбоване в Україні зерно. Це Руденко чомусь забув уточнити.

Зверніть увагу! Із Запорізької області окупанти вивезли вже приблизно 300 тисяч тонн зерна, а з Луганщини – понад 100 тисяч тонн. Про крадіжку продуктів, зерна та сільськогосподарської техніки повідомляли й мешканці Херсонської та Донецької областей. Триває пограбування Мелітопольського району.

Позиція Австрії щодо війни в Україні

За словами Нехаммера, ситуація в Україні – особливо на сході – дуже драматична. Канцлер констатував, що є великі втрати з обох сторін. Нехаммер наголосив, що Австрія на боці України.

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