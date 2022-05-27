Как сказал Нехаммер, Австрия будет политически поддерживать обмен военнопленными в любое время и со всеми его возможностями, передает 24 канал.

Важно Медведчука хотят обменять на бойцов из "Азовстали": в МВД объяснили, почему заговорил нардеп