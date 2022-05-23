Медведчук вирішив внести ясність у цю ганебну історію, – радник глави МВС

Про це у своїх соціальних мережах написав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він прокоментував свідчення, які Медведчук дав проти п'ятого президента України.

До речі У Росії заговорили про можливість обміну Медведчука на захисників Маріуполя

Сьогодні Медведчук повідомив нам те, що ми і так знали з його плівок. І про трубу, яку Порошенко вважав компенсацією за втрачений бізнес в Криму, і про схеми на вугіллі, коли вся країна гуділа про Роттердам+,

– написав Андрусів.

Радник Дениса Монастирського прогнозує, що команда Петра Порошенка буде звинувачувати владу, що та буцімто займається з'ясуванням внутрішніх конфліктів.

"Що Медведчука змусили все це сказати, щоб очорнити світлу репутацію Петра Олексійовича. Але це немає нічого спільного з реальністю", – зауважив він.

Андрусів зазначив, що Медведчук заговорив, адже його можуть обміняти на українських захисників Маріуполі.

Насправді зараз ведуться активні переговори про обмін Медведчука на наших героїв "Азовсталі". Тому він вирішив внести ясність у цю ганебну історію про те, як Порошенко заробляв на війні. Що з ним буде в Росії – ми не знаємо, тому що більше він скаже зараз, то краще,

– резюмував радник глави МВС.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка: що відомо

Служба безпеки України опублікувала свідчення Віктора Медведчука, якого затримали при спробі втекти до Росії. Депутат розповів про незаконну покупку вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей та роль Порошенка в оборудці.

Окрім того, Медведчук дав свідчення про схему, завдяки якій вдалося на декілька років приватизувати нафтопровід. За словами кума Путіна, Порошенко причетний до цієї схеми.

Адвокат Порошенка спростував заяви Медведчука та назвав публікацію СБУ тиском на суддів, які мають ухвалювати рішення про арешт майна 5 президента України.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що сказане Медведчуком під час допиту потрібно ще підтвердити.

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