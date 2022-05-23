На це вже відреагував член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський. Під час телемарафону він розповів, якими будуть наступні дії правоохоронних органів, передає 24 канал.

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Слідчі продовжать збирати докази

Федір Веніславський підкреслив, що сказане Віктором Медведчуком під час допиту потрібно ще підтвердити. Тож під час кримінального провадження оцінюватимуть всі зібрані докази. Лише після цього можна буде робити бодай якісь висновки.

Водночас він підкреслив, що кум Путіна був не лише учасником, а й свідком, організатором і виконавцем наказів. Їх він отримував в тому числі від очільників держави.

Віктор Медведчук, нагадує Веніславський, підозрюється у тяжких злочинах. Тож якщо в органів досудового розслідування будуть докази або інші факти, які підтверджують сказане ним, то допитуватимуть тих, на кого політик вказав.

Наступний крок – щонайменше допит осіб, які брали участь у незаконних схемах, а далі ухвалюватиметься рішення: чи є підстави повідомляти про підозру у вчиненні злочинів інших фігурантів цього процесу,

– додав Веніславський.

Чому почав свідчити Медведчук

У Федора Веніславського є припущення, чому кум Путіна вирішив піти на співпрацю з правоохоронцями. На його думку, це пов'язано з тим, що Медведчука не збираються обмінювати на українців, які зараз перебувають у полоні. Тож він вирішив розповісти те, що знав.

Так, він озвучив інформацію, яка стосувалася зловживань з 2014 по 2019 років вищим політичним керівництвом. Веніславський зазначив, що відповідні відомості вже були озвучені раніше. Зараз же Медведчук їх просто підтвердив своїми свідченнями.

Медведчук дав свідчення по вугільній справі

Нагадаємо, що 23 травня СБУ виклала у мережу відео свідчень Віктора Медведчука. В них він розповів не лише про незаконну покупку вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Кум Путіна ще й повідомив про схему, з допомогою якої вдалося на кілька років приватизувати нафтопровід задля транспортування дизелю та збагачення. В обох випадках, зі слів Медведчука, причетний п'ятий президент України Петро Порошенко.

В Порошенка вже відреагували на свідчення Медведчука. Адвокат п'ятого президента підкреслив, що слова кума Путіна не мають нічого спільного з дійсністю. Ба більше, відповідну публікацію СБУ він назвав тиском на суддів, які мають ухвалювати рішення про арешт майна Петра Порошенка.

Варте уваги – Медведчук дав свідчення про вугільну справу та роль у ній Порошенка: дивіться відео