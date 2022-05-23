На это уже отреагировал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Во время телемарафона он рассказал, как будут следующие действия правоохранительных органов, передает 24 канал.

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Следователи продолжат собирать доказательства

Федор Вениславский подчеркнул, что сказанное Виктором Медведчуком во время допроса еще нужно подтвердить. Поэтому в ходе уголовного производства будут оцениваться все собранные доказательства. Только после этого можно будет делать хоть какие-нибудь выводы.

В то же время, он подчеркнул, что кум Путина был не только участником, но и свидетелем, организатором и исполнителем приказов. Их он получал в том числе от глав государства.

Виктор Медведчук, напоминает Вениславский, подозревается в тяжких преступлениях. Если у органов досудебного расследования будут доказательства или другие факты, подтверждающие сказанное им, то будут допрашивать тех, на кого политик указал.

Следующий шаг – по меньшей мере допрос лиц, участвовавших в незаконных схемах, а затем будет приниматься решение: есть ли основания сообщать о подозрении в совершении преступлений других фигурантов этого процесса,

– добавил Вениславский.

Почему начал свидетельствовать Медведчук

У Федора Вениславского есть предположение, почему кум Путина решил пойти на сотрудничество с правоохранителями. По его мнению, это связано с тем, что Медведчука не собираются обменивать на украинцев, которые сейчас находятся в плену. Он решил рассказать то, что знал.

Так, он озвучил информацию, которая касалась злоупотреблений с 2014 по 2019 годы высшим политическим руководством. Вениславский отметил, что соответствующие сведения уже были озвучены ранее. Сейчас Медведчук их просто подтвердил своими показаниями.

Медведчук дал показания по угольному делу

Напомним, что 23 мая СБУ выложила в сеть видео показаний Виктора Медведчука . В них он рассказал не только о незаконной покупке угля из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Кум Путина еще и сообщил о схеме, с помощью которой удалось на несколько лет приватизировать нефтепровод для транспортировки дизеля и обогащения. В обоих случаях, по словам Медведчука, причастен пятый президент Украины Петр Порошенко.

У Порошенко уже отреагировали на показания Медведчука. Адвокат пятого президента подчеркнул, что слова кума Путина не имеют ничего общего с реальностью. Более того, соответствующую публикацию СБУ он назвал давлением на судей, которые должны принимать решение об аресте имущества Петра Порошенко.

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