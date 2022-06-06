Об этом заявлении стало известно 5 июня. Слова Негаммера также касались и Молдовы, которая следует за тем же политическим курсом, что мы.

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Негаммер хочет создавать "европейское подготовительное пространство"

Канцлер отметил, что Украина сейчас борется за свое политическое и территориальное выживание. Мол, на этой фазе скорейшее полное присоединение к ЕС "все равно не может быть острым вопросом". Он также отметил, что Австрия шла подобным путем в течение нескольких десятилетий и все начиналось только с европейских соглашений о свободной торговле.

Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам.

– сказал Негаммер.

Политик также заявил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового типа политического европейского сообщества стран. Речь идет об объединении государств, стремящихся присоединиться к блоку или желающих более тесных связей и приверженности ценностям ЕС.

Когда Макрон озвучил эту идею

Впервые Макрон об этом заговорил 19 мая и сказал, что такое объединение не будет альтернативой ЕС . Глава Франции даже предложил в Европейском парламенте проект своего "Европейского политического сообщества".

В то же время наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 30 мая отметил, что Украине уже надоели "особые решения". Он акцентировал, что нам нужны не отдельные модели для своей интеграции в Европейский Союз, а полноправное членство. Ведь при стремлении быть частью Европы уже погибли тысячи украинцев.

Недавно канцлер Австрии звонил Путину

27 мая Карл Негаммер рассказал, что имел "напряженный" разговор с кремлевским диктатором . Мол, прежде всего, общались Украину. По словам канцлера, Владимир Путин дал тогда "положительные сигналы" по обмену пленными и разблокировке портов.

Однако политик сразу сказал и о другом важном мотиве его звонка. В тот день диктатор "полностью гарантировал" поставки российского газа Австрии.

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