Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает 24 канал. Недавно он разговаривал с канцлером Австрии Карлом Негаммером.

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О чем говорили с канцлером Австрии

Зеленский рассказал подробности разговора с Карлом Негаммером. Он проинформировал его о ситуации, которая сейчас происходит на Донбассе и других направлениях, где продолжаются боевые действия. Также президент поблагодарил за поддержку и обсудил с господином канцлером дальнейшее взаимодействие обоих государств по европейской интеграции Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский еще и поговорил с президентом Либерии Джорджем Веа . Основной темой разговора был продовольственный кризис, который спровоцировал агрессивные действия России. Он также поблагодарил президента за поддержку территориальной целостности и суверенитета, которую, в частности, обнаружили представители Либерии в ООН.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что международная поддержка сейчас необходима. Вооруженные Силы Украины, разведка, представители силовых органов продолжают смело противостоять российским оккупантам. На некоторых направлениях у захватчиков значительное преимущество в технике и живой силе. Они даже догадались поднять возрастной порог на службу по контракту.

Российские власти приняли показательное решение – они разрешили брать на контрактную службу людей постарше. То есть, молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется, – рассказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что международные партнеры должны отбить желание в России воевать. Нужно помогать Украине всем. В частности – оружием. Ее должно быть достаточно, чтобы россияне вообще не задумывались о ведении войн.

Зеленский поблагодарил всех людей, которые говорили об этом в Давосе, на страницах СМИ, в столицах государств и других площадках. Это особенно важно, особенно на фоне людей, которые до сих пор застряли в ХХ веке и пытаются задобрить диктатора сдачей территорий.

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