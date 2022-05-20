Отсутствие объявления войны Украине несколько "сковывает" действия россиян в отношении собственного законодательства. Например, Кремль официально не может отправить воевать в Украину срочников. Хотя таких уже немало было здесь как взято в плен, так и убито.

То же касается и мобилизации. В России не могут открыто объявить, потому и делают это скрыто, предлагая подписывать контракт с российской армией. Даже краткосрочные.

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Теперь там решили избавиться и от еще одного ограничения. Речь идет об исключении из закона о военной службе возрастного ограничения по подписанию контракта. В настоящее время в законе указано, что россияне могут подписывать первый контракт за службу в армии в возрасте от 18 до 40 лет. Для иностранцев это ограничение – от 18 до 30 лет.

В то же время предлагается это ограничение снять вообще. Это должно было бы позволить брать на контракт в армию и тех, кто старше 40 лет. Аргументируют это тем, что в этом возрасте немало высококвалифицированных специалистов, которые могли бы пригодиться в армии. В первую очередь имеющие соответствующие гражданские специальности, среди которых медицинские, инженерные, техническое обеспечение и т.д.

Ввиду того, что такие люди будут подписывать профессиональный контракт, Кремль будет иметь вполне законное право, согласно российскому законодательству, отправить их на войну против Украины. А вот здесь ли их будут использовать по их гражданской специальности, или бросят как "пушечное мясо" – это уже не этим контрактникам решать, а их военному руководству.

Проблемы россиян с армией

В Кремле снятие возрастного ценза для контракта в армии объясняют попыткой наполнить армию квалифицированными специалистами. Но за этим могут быть попытки в целом заполнить места в армии.

Численность российской армии – более 900 тысяч человек. 200 тысяч из них были отправлены на войну против Украины. Но менее чем за три месяца боевых действий потери российских кафиров составили более 28 тысяч человек убитыми. Сколько из них ранены, а потому не могут воевать – неизвестно.

Поэтому России нужно найти способ заполнить свою армию вновь прибывшими. Общую мобилизацию там не хотят объявлять, это может привести к протестам в больших городах. Россияне хоть и выступают за войну, но сами уходить не слишком согласны. Следовательно, продолжается скрытая мобилизация, использование срочников в боевых действиях и даже привлечение наемников из других стран.

Призыв с 16 лет для оккупированных территорий

Следует отметить, что в России пока планируют убрать верхний предел для подписания контракта. Следовательно, его могут подписать те, кому исполнилось 18 лет (нижнюю возрастную границу пока не убирают). На оккупированных территориях для украинцев российские захватчики приготовили совсем другую роль. Там они готовятся к мобилизации молодых людей с 16 лет. И будут призывать всех мужчин к 65 годам. Единственное исключение было сделано для мужчин, в которой I группа инвалидности.

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Также решили призвать на службу в армию и женщин от 35 до 50 лет. Избегнуть ее могут только одинокие матери и воспитывающие 3 или более детей. Соответствующий приказ издан в оккупированной Луганской области. На оккупированной Донбассе тоже к этому готовятся, но пока "документально" это не оформили.